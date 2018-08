Radio Marca: ‘Ajax weigert bod van zes miljoen euro op Tagliafico’

Real Betis heeft zich zonder succes gemeld bij Ajax met een bod op Nicolás Tagliafico, claimt Radio Marca donderdagmiddag. Naar verluidt bood de club uit LaLiga een bedrag van zes miljoen euro, terwijl Ajax minstens tien miljoen euro wil zien. Het is niet de eerste keer dat Real Betis interesse toont in de Argentijnse linksback.

In januari verkaste Tagliafico voor circa 4,5 miljoen euro van Independiente naar Ajax. De Amsterdammers troefden toen onder meer Real Betis af. "Ik kon naar Duitsland en Real Betis, maar Ajax is Ajax", vertelde de international toen via de officiële kanalen van Ajax. In het seizoen 2012/13 speelde Tagliafico al in Spanje, in dienst van Real Murcia.

Als alternatief voor de Ajacied is Luca Antonelli in beeld bij Real Betis. De linksback van AC Milan zou zijn aangeboden bij los Verdiblancos, die zich nog beraden op die optie. Tagliafico ligt nog vier seizoenen vast bij Ajax en is een basisspeler in het elftal van Erik ten Hag. Deze zomer deed hij met Argentinië mee aan het WK in Rusland.

Eind vorige maand schreef The Sun al over belangstelling voor de vleugelverdediger. Fulham als Newcastle United zouden overtuigd zijn geraakt van de 25-jarige Zuid-Amerikaan, die tevens werd gelinkt aan VfL Wolfsburg en Schalke 04. De vraagprijs van Ajax zou echter te hoog zijn bevonden door zowel Newcastle als Schalke.