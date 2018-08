‘Ik begrijp Jasper Cillessen, maar ik wil ook alles spelen als de nummer één’

Marc-André ter Stegen heeft de afgelopen twee seizoenen Jasper Cillessen achter zich gehad als back-up, maar daar zou deze zomer weleens verandering in kunnen komen. De Oranje-international wil meer aan spelen toe komen en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit het Camp Nou. Zijn Duitse concurrent snapt wel dat Cillessen misschien verder kijkt.

“Ik kan niet veel zeggen over Jasper. Als hij wil vertrekken, is dat aan hem. Het is een persoonlijk iets. Ik begrijp dat hij wil spelen, maar ik wil ook de nummer één zijn die alle wedstrijden speelt. Dat weet hij en de club weet het ook”, vertelt de doelman in gesprek met verslaggevers. Door het vertrek van Andrés Iniesta verandert er iets binnen de hiërarchie van Barcelona en Ter Stegen wordt genoemd voor de rol van een van de reserveaanvoerders.

Wat de doelman betreft, zou het een eer zijn om ooit de aanvoerdersband te dragen bij de Catalaanse grootmacht: “Het team in zijn geheel zal de beslissingen over het aanvoerderschap nemen. Het is niet van het grootste belang, maar ik ben er trots op dat mijn naam wordt genoemd. Ik zou er ook trots op zijn als ik een van de aanvoerders word, maar het is niet zo belangrijk. We hebben geen vier aanvoerders nodig omdat we er al meer dan vier hebben.”

Hoewel Ter Stegen bij Barcelona alles keept, moest hij tijdens het afgelopen WK bij die Mannschaft genoegen nemen met een reserverol achter Manuel Neuer. De doelman geeft aan dat dit niet makkelijk was: “Het was moeilijk, aangezien ik na het seizoen dat wij hebben gehad erg uitkeek naar het toernooi. Maar je moet de beslissingen van de coach respecteren. Het was moeilijk om niet te spelen, maar ik was er ook om het team te helpen, dat was het minste wat ik kon doen. Het was jammer dat we niet tenminste de kwartfinales konden bereiken, dat was ons eerste doel. En daarna wilden we het succes van vier jaar geleden herhalen. Maar dit is voetbal en soms gaat het niet zoals je wilt.”