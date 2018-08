Clasie: ‘Ik moet concluderen dat het buitenland niet voor mij is weggelegd’

Jordy Clasie keerde deze zomer terug bij Feyenoord, dat hem op huurbasis overnam van Southampton. De 27-jarige middenvelder kende een tegenvallende periode bij the Saints en is blij dat hij weer terug is in Nederland. “Het buitenland klinkt leuk, maar als je niet speelt, is er weinig aan”, zegt Clasie in gesprek met Voetbal International.

“Ik ben ooit voetballer geworden om het te spelen en vooral dát is wat ik de afgelopen jaren echt heb gemist. Het eerste jaar bij Southampton, onder Ronald Koeman die me haalde, dat was nog wel oké. Het seizoen erop, toen Koeman vertrok, een drama: drie Premier League-wedstrijden en een paar voor de beker en in de Europa League. Dan ga je wel nadenken”, stelt de middenvelder. Southampton nam Clasie in 2015 over van Feyenoord.

“Ik moet concluderen dat het buitenland niet voor mij is weggelegd. Maar is dat dan iets waarvoor je je moet schamen? Ik ben het meest gelukkig als ik speel”, vervolgt Clasie, die afgelopen halfjaar op huurbasis bij Club Brugge speelde. “Gebeurt dat niet, dan stapelt alles zich op bij mij. Dan zoek ik afleidingen, wil ik graag bij vrienden of familie zijn, maar je kunt niet even zo naar hen toe. Het is simpel: geld maakt niet gelukkig, voetbal wel.”

Clasie benadrukt dat het ‘helemaal niet zo slecht is in de Eredivisie’. “Natuurlijk, financieel is het in het buitenland allemaal veel beter en als je dan speelt en je hebt je geluk, is het fantastisch”, concludeert Clasie. Totaal speelde de middenvelder 49 wedstrijden voor Southampton, waarin hij tot twee doelpunten en één assist kwam.