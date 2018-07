‘Mourinho zorgt met negatief gedrag voor ernstige interne spanningen’

Tien dagen voor de start van het nieuwe seizoen nemen de interne spanningen bij Manchester United volgens verschillende Engelse media, waaronder de Daily Mirror en de Daily Mail, toe. De relatie tussen manager José Mourinho en algemeen directeur Ed Woodward heeft inmiddels door het lakse transferbeleid een dieptepunt bereikt. Daarnaast heeft de Portugees zich niet populair gemaakt bij enkele spelers.

Mourinho klaagde na de 1-4 oefennederlaag tegen Liverpool in de Verenigde Staten steen en been over zijn selectie. “Paul Pogba, Marouane Fellaini, Victor Lindelöf, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Antonio Valencia… Dat zijn versterkingen. Dit is niet ons team, dit is niet onze selectie. We begonnen vandaag aan een duel waarin de helft van de basisspelers niet eens tot de wedstrijdselectie van 9 augustus zal behoren. Ze zullen er niet zijn”, klaagde de Portugees.

Die uitspraken, waar Mourinho ook aan toevoegde dat hij niet zou betalen om zijn team aan het werk te zien, zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij enkele spelers en stafleden van Manchester United. De Portugees leverde tevens openlijk kritiek op Anthony Martial, die de tour in de Verenigde Staten onderbrak om bij de geboorte van zijn tweede kind aanwezig te zijn. Mourinho stelde dat de Fransman direct moest terugkeren na de geboorte. De negatieve houding en uitspraken van de oefenmeester baren de clubleiding van Manchester United zorgen, temeer omdat er in hun ogen een cruciaal seizoen aankomt.

Andersom is het vertrouwen van Mourinho in Woodward ook volledig verdwenen. “Hij is duidelijk ontevreden met Woodward en iedereen hier lijdt daaronder”, zegt een anonieme bron tegenover de Daily Mail. Manchester United versterkte zich tot dusver met Fred, Diogo Dalot en Lee Grant, maar dat is voor Mourinho nog niet genoeg. Hij zou in de persoon van Harry Maguire of Yerry Mina in ieder geval nog een centrale verdediger aan zijn selectie willen toevoegen.

“Ik zou graag nog twee extra spelers willen hebben, maar ik denk niet dat ik er twee krijg. Ik denk dat één wél mogelijk is. Ik gaf de club een paar maanden geleden vijf namen op een lijst. En ik wacht erop of één van deze spelers haalbaar is”, reageerde Mourinho. Woodward wil echter pas handelen als er spelers verkocht zijn. Al met al zorgen de spanningen ervoor dat de bookmakers er rekening mee houden dat Mourinho de eerste manager in de Premier League is die op straat gezet zal worden.