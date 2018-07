‘Liverpool bereidt medische keuring voor na akkoord van 75 miljoen’

Alisson Becker staat doordat Thibaut Courtois op korte termijn naar Real Madrid lijkt te vertrekken hoog op het lijstje van Chelsea, maar the Blues dreigen te laat te komen voor de doelman van AS Roma. Verschillende media uit Engeland en Italië, waaronder de Liverpool Echo, The Times, The Guardian en Sky Italia maken woensdagmiddag namelijk melding van een akkoord tussen i Giallorossi en Liverpool.

The Reds, die naarstig op zoek zijn naar een upgrade ten opzichte van Loris Karius en Simon Mignolet, hebben naar verluidt met een bod van 75 miljoen euro groen licht gekregen van de Romeinen om met Alisson zelf om de tafel te gaan. Aangezien de 25-jarige doelman in een eerder stadium al heeft laten weten een verhuizing naar Anfield wel te zien zitten, treft Liverpool inmiddels maatregelen om hem zo spoedig mogelijk aan een medische keuring te kunnen onderwerpen.

Alisson zou door de transfersom van 75 miljoen euro, die mogelijk wordt opgebouwd uit een vast bedrag van 60 miljoen en 15 miljoen aan bonussen, verreweg de duurste doelman aller tijden worden. Dat record staat immers nog altijd op naam van Gianluigi Buffon, die in 2001 voor een kleine 53 miljoen euro de overstap maakte van Parma naar Juventus.

De 31-voudig Braziliaans international zou de vierde grote aankoop van Liverpool worden voor het aankomende seizoen. De verliezend finalist van de laatste editie van de Champions League verzekerde zich vorig jaar al van de komst van Naby Keïta, die voor zestig miljoen euro overkomt van RB Leipzig. De club van trainer Jürgen Klopp betaalde AS Monaco daarnaast vijftig miljoen voor Fabinho, terwijl Xherdan Shaqiri voor vijftien miljoen werd opgepikt bij het gedegradeerde Stoke City.