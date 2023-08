Knotsgekke ontknoping bij voetbalgevecht tussen Liverpool en Newcastle

Zondag, 27 augustus 2023 om 19:27 • Bart DHanis • Laatste update: 19:30

Liverpool heeft op wonderbaarlijke wijze een overwinning geboekt op bezoek bij Newcastle. De bezoekers kwamen al vroeg op achterstand dankzij een fout van Trent Alexander-Arnold. Hij raakte de bal kwijt en zag Anthony Gordon de 1-0 maken. In de 28e minuut werd Virgil van Dijk met rood van het veld gestuurd en leek Liverpool op een verlies af te stevenen. Invaller Darwin Nuñez scoorde in de slotfase echter twee doelpunten en bezorgde zijn club alsnog drie punten: 1-2.

Liverpool en Newcastle gaven elkaar geen tijd om te wennen aan de intensiteit. Alexander-Arnold kreeg na vijf minuten al een gele kaart en had er daarna misschien wel met een tweede gele kaart vanaf moeten worden gestuurd. De scheidsrechter spaarde de Engelsman echter, waardoor Liverpool door mocht spelen met elf man. Diezelfde Alexander-Arnold mocht weliswaar blijven staan, maar beging vervolgens een enorme blunder. Hij liet een terugspeelbal van Mohamed Salah onder zijn voet doorglippen, waardoor Gordon alleen op de doelman afkon en 1-0 maakte.

Een aantal minuten later werd Alexander Isak weggestuurd door Gordon. De Zweedse spits leek op weg naar 2-0, maar werd aangetikt door Van Dijk. De Liverpool-captain kreeg zijn eerste rode kaart in dienst van the Reds en werd na 28 minuten gesommeerd om het veld te verlaten. Na de rode kaart van Van Dijk had Liverpool weinig meer in te brengen. Dankzij een weergaloze redding van Alisson Becker op een uithaal van Miguel Almirón bleef het bij 1-0.

In de tweede helft vergat Newcastle de genadeklap aan Liverpool uit te delen. De ploeg van manager Eddie Howe kreeg via Gordon en Almirón een aantal kleine kansjes op de tweede treffer, maar echte grote kansen wisten the Magpies niet te creëren. Tot de 75e minuut: Almirón dribbelde van rechts naar binnen en haalde hard uit met links. Zijn poging spatte echter uiteen op de paal.

Tien minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd deed Liverpool dan toch het onmogelijke. De ploeg van Jurgen Klopp had nog geen kans gekregen, maar Nuñez kreeg de bal met een gelukje mee en schoot knap de 1-1 tegen de touwen. Bondscoach Ronald Koeman, aanwezig bij het duel op St. James' Park, zag vijf minuten voor tijd Sven Botman het veld geblesseerd verlaten. In de slotfase probeerde Newcastle nog wel aan te dringen, maar de winnende treffer werd gemaakt door diezelfde Nuñez. Hij kreeg de bal in de diepte van Salah en rondde op identieke wijze af en besliste het duel tegen alle verhoudingen in: 1-2.