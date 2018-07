‘Ik heb met Hazard gesproken, hij bereidt zich voor op een stap naar Real’

Eden Hazard speelde een zeer goed WK, maar de aanvaller van Chelsea kon niet voorkomen dat België niet verder kwam dan de derde plek. De 27-jarige dribbelaar wordt de laatste weken hevig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en Brian Laudrup stelt dat de Belgisch international in zijn achterhoofd al bezig is met een stap naar de Madrilenen.

De voormalig speler van onder meer Ajax en de nationale ploeg van Denemarken zegt in gesprek met Sportske Novosti dat Hazard zeker nadenkt over een overstap naar de Spaanse grootmacht. "Ik heb een paar dagen geleden gesproken met Hazard, hij bereidt zich voor op een stap naar Real. Het is een goede transfer, voor zowel Hazard als Real", stelt Laudrup vast.

"Hij heeft in Rusland wederom bewezen hoe goed hij wel niet is", vervolgt Laudrup, die ook heeft meegekregen dat Neymar en Kylian Mbappé worden gelinkt met de Koninklijke. De Deen ziet de aanvallers van Paris Saint-Germain wel voetballen in Madrid. "Ik denk dat het mogelijk is dat Mbappé of Neymar gaat tekenen bij Real, maar meer kan ik er ook niet over zeggen."

Hazard gaf na afloop van de gewonnen troostfinale al aan dat hij mogelijk gaat verkassen: "Ik heb zes heel goede jaren gehad bij Chelsea, misschien is het nu tijd voor iets anders. Maar ik ben niet de enige die kiest. In mijn carrière ben ik op een moment gekomen waarop ik kan vertrekken. Dit WK heeft me daar nog meer van overtuigd. Ik weet niet welke clubs zich zullen melden, maar jullie kennen mijn voorkeur."