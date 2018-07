Update: Ajax en Dennis Bergkamp eindelijk van elkaar verlost

Dennis Bergkamp werd eind december op non-actief gesteld bij Ajax en is sindsdien formeel nog altijd in dienst bij de club uit Amsterdam. Hij krijgt dan ook nog steeds maandelijks ongeveer 25.000 euro salaris overgemaakt op zijn bankrekening, weet De Telegraaf. De oud-international heeft nadat hij op non-actief werd gesteld niets meer vernomen vanuit zijn advocaat of Ajax.

Na de bekeruitschakeling werd Bergkamp samen met trainer Marcel Keizer en assistent Hennie Spijkerman op non-actief gesteld. Direct na het besluit van de clubleiding, tekende Bergkamp via zijn advocaat Harro Knijff bezwaar aan. Sindsdien krijgt hij nog altijd iedere maand zijn salaris, zonder dat hij daar iets voor hoeft te doen. “Het is stil aan de zijde van Ajax”, reageert Knijff desgevraagd tegenover het dagblad.

Als Ajax af wil van Bergkamp, dan zal de huidige nummer twee van de Eredivisie over moeten gaan tot een arbitragezaak. Bergkamp wacht voorlopig af met het ondernemen van actie, mede ook omdat hij dat niet verstandig acht in deze fase van de competitie. Hij zou via de juridische weg ‘recht op arbeid’ kunnen proberen af te dwingen, maar Bergkamp staat er na het ontslag van Peter Bosz en de aanstelling van Keizer niet goed op bij de fans, zo klinkt het.

Een geforceerde terugkeer bij Ajax, zou de relatie allesbehalve verbeteren. “Je zou denken dat Ajax met de oplossing komt”, zegt Knijff. Het contract van Bergkamp loopt voor onbepaalde tijd door. “Het is voor Ajax moeilijk om netjes afscheid te nemen van een icoon”, besluit de advocaat.

Update 20 juli 12.12 uur – Ajax en Dennis Bergkamp eindelijk van elkaar verlost

Dennis Bergkamp heeft Ajax definitief verlaten. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt over de afwikkeling van het ontslag van de oud-speler. "We hebben een regeling getroffen", laat advocaat Harro Knijff weten aan Het Parool. Bergkamp stond al geruime tijd op non-actief en ontving maandelijks 25.000 euro van Ajax. Met een financiële regeling komt er een einde aan de slepende zaak. "Als je een regeling treft, moet je niet piepen", stelt Knijff, die niet laat weten welk bedrag Bergkamp ontvangt.