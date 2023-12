Derksen: ‘De Telegraaf wil deze ‘grote ster’ naar binnen schrijven bij Ajax’

Johan Derksen is van mening dat Ajax niet in zee moet gaan met Dennis Bergkamp, zo laat de oud-linksback weten bij Vandaag Inside. In De Telegraaf verschenen afgelopen week meerdere interviews met Bergkamp, waarin hij aangaf te willen terugkeren in de voetbalwereld. Volgens Derksen probeert De Telegraaf de voormalig assistent-trainer 'naar binnen te schrijven bij Ajax'.

"Bij De Telegraaf denken ze dat ze headhunters zijn, hè", begint de Snor bij het praatprogramma. "Die hebben drie dagen achter elkaar twee volledige pagina’s aan Dennis Bergkamp gewijd, want die moet weer een functie bij Ajax hebben”

"Maar ze zijn vergeten dat Bergkamp eruit gewipt is. Peter Bosz en Wim Jonk wilden niet meer met hem samenwerken. Hij was een storende factor binnen de technische staf. En nu wil Bergkamp weer terug (in de voetballerij, red.). Hij weet niet hoe, maar hij wil weer wat."

René van der Gijp denkt dat het 'kriebelt' bij Bergkamp. "Het kriebelt bij mij elke avond. Gewoon krabben hoor, niks aan de hand", reageert Derksen gevat.

Volgens de voormalig speler van onder meer SC Veendam en SC Cambuur probeert De Telegraaf Bergkamp bij Ajax 'naar binnen te schrijven'. "Dat is jouw taak niet als journalist", benadrukt Derksen.

"De technische staf heeft alles wat het nodig heeft", vervolgt de analist. "En daar wandelt hij doorheen, want de grote ster Bergkamp wil ook geen hiërarchie. Niemand kan tegen hem zeggen wat hij moet doen, dat vult hij zelf in. Zo zit de wereld niet in elkaar. Dan kan hij beter in dat landhuis blijven zitten, Hollywoodje spelen."

Bergkamp over functie bij Ajax

Bergkamp zelf heeft naar aanleiding van de interviews in de ochtendkrant gereageerd op een mogelijk dienstverband bij Ajax. "Daar heb ik al voor een langere periode gewerkt. Dat is best succesvol geweest, maar abrupt geëindigd. Dat heb ik wel gehad. Om daar weer zo'n succesvolle periode te beleven moet er wel heel veel gebeuren", aldus de oud-aanvaller.

Bergkamp heeft in zijn ogen al genoeg betekend voor Ajax. "Ik heb mijn bijdrage al geleverd door toen in te stappen en het radicaal om te gooien. Ik heb er tijd en moeite in gestoken, maar zie dat geen tweede keer gebeuren. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Dat kan ik wel uitsluiten."

Toch wil Bergkamp niet helemaal de deur dichtgooien. "Ik heb ook altijd geroepen dat ik geen trainer wilde worden, dat is ook wel gebeurd. Dat vind ik altijd moeilijk. Maar ik zie het niet gebeuren."

