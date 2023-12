Dennis Bergkamp is glashelder over mogelijke terugkeer bij Ajax

Dennis Bergkamp hoopt op den duur weer terug te keren in de voetballerij, zo geeft hij te kennen bij ESPN. De oud-aanvaller vertrok zes jaar geleden uit de technische staf van Ajax en verdween sindsdien van de radar. Een terugkeer in Amsterdam ziet hij niet voor zich.

"Gelukkig heb ik een lange tijd in het voetbal besteed dus ik weet dat ik dat heel leuk vind", vertelt Bergkamp. "Er is een periode geweest waarbij ik niet op de voorgrond te zien was. Op dit moment heb ik meer vrije tijd en ruimte. Ik ga kijken wat de toekomst gaat brengen."

Bergkamp weet wel hoe zijn ideaalplaatje eruitziet. "Ik heb altijd veel met jeugd gehad in combinatie met het topvoetbal, dus een soort brugfunctie zie ik wel zitten. Dat is geen sollicitatie, maar het is wel waar ik in de toekomst ergens zal belanden."

Wat Bergkamp betreft hoeft dat niet perse bij een Nederlandse club te zijn. "Ik heb ook een goede band met het buitenland en aardig wat connecties opgebouwd met mensen. Ik zie wel waar, wanneer en of het gebeurt."

Een terugkeer bij Ajax sluit Bergkamp uit. "Daar heb ik al voor een langere periode gewerkt. Dat is best succesvol geweest, maar abrupt geëindigd. Dat heb ik wel gehad. Om daar weer zo'n succesvolle periode te beleven moet er wel heel veel gebeuren."

Bergkamp heeft in zijn ogen al genoeg betekend voor Ajax. "Ik heb mijn bijdrage al geleverd door toen in te stappen en het radicaal om te gooien. Ik heb er tijd en moeite in gestoken, maar zie dat geen tweede keer gebeuren. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Dat kan ik wel uitsluiten."

Toch wil Bergkamp niet helemaal de deur dichtgooien. "Ik heb ook altijd geroepen dat ik geen trainer wilde worden, dat is ook wel gebeurd. Dat vind ik altijd moeilijk. Maar ik zie het niet gebeuren."

