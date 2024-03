‘’Zeer geliefde‘ Slot staat er goed op bij de clubleiding van FC Barcelona’

Arne Slot staat er goed op bij FC Barcelona. Dat schrijft het Spaanse Sport dinsdag. De Feyenoord-trainer is zeker niet de belangrijkste kandidaat, maar heeft zich met zijn aanvallende speelstijl wel geliefd gemaakt bij de clubleiding, zo klinkt het.

Het heeft er alle schijn van dat Barcelona voor de Duitse route gaat met Hansi Flick, Julian Nagelsmann of Thomas Tuchel. Ook Roberto De Zerbi werd de voorbije weken vaak gelinkt aan de Catalaanse grootmacht.

Een naam die vooralsnog niet genoemd is, maar naar verluidt wel geliefd is, is Slot. Het project dat hij heeft opgebouwd bij Feyenoord, met het kampioenschap als tastbaar bewijs, is ze ook in Spanje niet ontgaan.

Slot wordt geroemd om zijn aanvallende speelstijl. "Hij voldoet aan de profielschets en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ooit de leiding zou willen hebben over Barcelona", klinkt het.

Benadrukt wordt dat Slot zeker niet op poleposition ligt voor het hoofdtrainerschap van Barcelona, maar zijn naam is zeker gevallen op de burelen van het Spotify Camp Nou.

'Geweldige competitie'

Slot werd een jaar geleden invangevraagd naar een mogelijk buitenlands avontuur. "Er kan een moment komen waarop ik wil kijken of je in het buitenland op een bepaalde manier kan spelen. Er zijn altijd clubs, als die voorbij komen, waar je geen nee tegen kan zeggen."

"De Premier League is de nummer één competitie van Europa", aldus Slot. "Alhoewel de ontwikkelingen in Italië ook interessant zijn, er lopen ook een paar clubs die geweldig voetbal spelen. En Spanje blijft met Barcelona en Real Madrid ook altijd een geweldige competitie."

