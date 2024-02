Zaakwaarnemer Driouech blikt terug op rampavond: ‘Excelsior werkte mee, mits...’

Annas El Ghouche, de zaakwaarnemer van Couhaib Driouech, heeft zich live op televisie uitgesproken over de mislukte transfer van zijn cliënt naar PSV. El Ghouche noemt de situatie bij de Transfer Deadline Show van ESPN 'teleurstellend', maar zegt geen van de betrokken partijen iets te verwijten. Tevens geeft hij opheldering over zijn cryptische Instagram Story van eerder die dag. "Het leek me wel oké om dat kenbaar te maken."

De naam 'Driouech' was waarschijnlijk de meest voorkomende in de sportmedia op Deadline Day. De Excelsior-aanvaller schermde met interesse van Feyenoord en PSV en leek vlak voor het verstrijken van de deadline naar laatstgenoemde club over te stappen.

Clubfotografen waren al op De Herdgang toen Driouech en zijn zaakwaarnemer een telefoontje kregen. "De laatste optie voor een waardig opvolger was van tafel, dus kregen we geen toestemming om door te gaan", blikt El Ghouche terug op het moment.

Excelsior liep daarmee een bedrag van ruim vier miljoen euro mis: een recordtransfer voor de Kralingers. Toch had het waarborgen van de kwaliteit in de selectie de hoogste prioriteit.

"Excelsior heeft vanaf het begin aangegeven dat ze bereid waren om mee te werken, mits zij een waardig vervanger konden vinden", zegt El Ghouche. "Dat leek een aantal keer te gaan lukken, maar uiteindelijk is het niet gelukt."

"Het is natuurlijk teleurstellend als het niet doorgaat, met name voor Couhaib, die een hele mooie stap kon maken. En voor PSV, die hem er graag bij wilde hebben, maar goed, het mocht niet zo zijn."

Feyenoord en de cryptische Story

Ook Feyenoord was nadrukkelijk in de markt voor Driouech. De landskampioen kon zelfs een vervanger als wisselgeld inzetten, in de persoon van Leo Sauer.

Uiteindelijk klapte die deal om onbekende redenen. "Dat is iets tussen de clubs, daar hebben wij geen rol in gespeeld."

De Instagram-story van de zaakwaarnemer van Couhaib Driouech.

Hoewel El Ghouche niet wil verklappen welke club Driouechs voorkeur genoot, wil hij wel ophelderen waarom hij zijn cryptische Instagram Story over Feyenoord - PSV postte (zie bovenstaande afbeelding).

"We waren toevallig naar die wedstrijd, Couhaib en ik, en ik had het kaartje nog in mijn zak. Het nieuws ging daarna alle kanten op en iedereen had het over Feyenoord en PSV. Het leek me dus wel oké om op die manier kenbaar te maken dat beide partijen een optie zouden kunnen zijn. Sommige waarderen het en sommigen misschien wat minder."

