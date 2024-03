Wim Kieft haalt flink uit naar Oranje-speler: ‘Hij is niet op schoolreisje!'

Wim Kieft kan zich niet voorstellen dat Xavi Simons dinsdag een basisplaats krijgt tegen Duitsland. De analyticus vond Simons een belabberde indruk maken tegen Schotland (4-0), een terugkerend probleem zodra hij het Oranje-shirt aantrekt. In clubverband maakt de RB Leipzig-middenvelder namelijk wél indruk. "Over het algemeen wil hij het te moeilijk doen", aldus Kieft in zijn column in De Telegraaf.

Simons blinkt vrijwel wekelijks uit bij Leipzig, maar kan datzelfde niet in Oranje bewerkstelligen. De twintigjarige kon ook tegen de Schotten zijn stempel niet drukken, zag Kieft.

"Hij grossierde in balverlies en speelde als een junior. Niet voor het eerst in Oranje. Inmiddels is hij geen 16 jaar meer en dan mag je meer van iemand verwachten die veel kansen krijgt van Koeman in de basis en wekelijks in de top van de Bundesliga acteert."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Simons zou te vaak voor de moeilijke oplossing kiezen. Kieft vraagt zich af waarom de meer gelouterde internationals hem daar niet op wijzen. "Wat tegenvalt, is dat je niemand als Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum of Memphis Depay iemand als Simons tot de orde ziet roepen en vertelt dat hij niet op schoolreisje is. Dat hij even normaal moet doen en dat het geduld op is na twee waarschuwingen en hij beseft dat hij het een derde keer niet nogmaals in zijn hoofd moet halen zulke kinderlijke fouten te maken."

Kieft pleit dan ook voor een reserverol voor Simons tegen de Duitsers. Wie hij wel graag ziet, is Wijnaldum. Kieft vindt het duel van vrijdag geen graadmeter voor of de routinier nog een meerwaarde is. "De wedstrijd tegen Duitsland zal een reëler beeld geven van waar hij staat en toe in staat is."

Bekend is dat Ronald Koeman in ieder geval één wijziging doorvoert in de basis dinsdag. Bart Verbruggen zal onder de lat staan, wat ten koste van Mark Flekken gaat. Vermoedelijk maakt ook Jeremie Frimpong plaats voor Denzel Dumfries. Teun Koopmeiners en Wout Weghorst ontbreken mogelijk met blessures.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties