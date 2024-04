The Times weet welke rol Slot precies gaat krijgen binnen organisatie Liverpool

Arne Slot wordt bij Liverpool niet aangesteld als manager, maar als head coach. Dit weet The Times zaterdag te melden. De Britse krant voegt daaraan toe dat op Anfield de verwachting leeft dat Slot geen problemen zal hebben met die benaming, omdat hij als trainer altijd op een dergelijke manier heeft gewerkt. Liverpool wil op deze manier de traditionele manier van werken doorbreken.

Van Slot wordt verwacht dat hij zich gaat bezighouden met het trainen en coachen van zijn spelers, terwijl ook de voorbereiding op wedstrijden voor zijn rekening komt. Technisch directeur Richard Hughes is in de plannen van Liverpool verantwoordelijk voor het aankoopbeleid en andere voetbalgerelateerde aspecten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voormalig technisch directeur Michael Edwards, die onlangs terugkeerde bij Liverpool, zal als directeur voetbalzaken leiding gaan geven aan Slot en Hughes. Edwards werkte eerder tussen 2016 en 2022 op Anfield en had volgens insiders een belangrijk aandeel in de landstitel in 2020, het eerste kampioenschap in 30 jaar tijd.

"Liverpool gelooft dat de nieuwe structuur beter aansluit bij de complexiteit en eisen van het moderne voetbal en dat het de man die de leiding heeft over het eerste elftal – de hoofdtrainer – meer steun zal geven om zijn werk te doen, en niet minder", schrijft The Times in een analyse.

Data

In de zoektocht naar een geschikte opvolger van Jürgen Klopp maakte Liverpool gebruik van data. "De Nederlander viel op dankzij zijn intense en aanvallende speelstijl, zijn vermogen om talent te ontwikkelen en omdat hij waarde weet toe te voegen aan aankopen. En om het feit dat zijn elftallen in staat zijn om boven zichzelf uit te stijgen."

Edwards is volgens The Times ook onder de indruk dat Feyenoord onder Slot maar weinig blessuregevallen kent. Daarnaast worden zijn communicatieve vaardigheden en zijn band met de supporters geprezen. Een kenner van het Nederlandse voetbal, die niet bij naam wordt genoemd, voeg toe dat Slot de Engelse taal goed machtig is.

De Engelse krant voegt tot slot toe dat Slot een teamspeler is die weinig geeft om autoriteit en status. Het is volgens de analyse een trainer die juist graag leiding geeft aan een team van coaches. De verwachting is dat mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe bij Manchester United vanaf komende zomer ook met een head coach gaat werken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties