Wellenreuther hint op vertrek bij Feyenoord; ‘ideale opvolger’ al benaderd

Timon Wellenreuther wil, waar hij ook speelt, volgend seizoen eerste keeper zijn. Dat geeft de Feyenoord-goalie aan na afloop van het duel met Fortuna Sittard (0-1 winst). Wellenreuther ziet het niet zitten nog een seizoen tweede viool te spelen, waardoor een vertrek dreigt. Feyenoord heeft zijn beoogde opvolger al in het vizier.

Wellenreuther behaalde zondag zijn twaalfde clean sheet van het seizoen en zijn negende sinds hij Justin Bijlow in februari afloste in het doel. Laatstgenoemde raakte toen geblesseerd aan zijn onderbeen en keerde afgelopen weekend terug in de wedstrijdselectie.

Hoewel Arne Slot al aangaf Wellenreuther te zullen opstellen in de bekerfinale, lijkt Bijlow normaliter de voorkeur te krijgen. Reden genoeg voor ESPN om de Duitser (28) het hemd van het lijf te vragen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik ben erg blij minuten te krijgen", zegt Wellenreuther zondag in de mixed zone. "Zoals ik altijd al zeg. We hebben het erg goed gedaan de laatste tijd, dus daar ben ik blij mee. Nu gaat de meeste focus op de bekerfinale, die willen we winnen."

Dat Wellenreuther daarin een basisplaats toegezegd is, voelt echter niet als beloning. De sluitpost is overtuigd van zijn kunnen, en wil dat volgend seizoen elders of bij Feyenoord als eerste keus bewijzen.

Dat zou bij PSV kunnen, dat volgens het Eindhovens Dagblad belangstelling heeft. "Ik heb iets gehoord, maar ik weet het niet", zegt Wellenreuther daarover. "Ik ben niet iemand die op de bank wil zitten. Ik denk dat niemand die voetbalt dat leuk vindt. Niemand vindt het leuk om elke dag te trainen en in het weekend op de bank te zitten. Maar soms moet je je rol accepteren."

Vaessen

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Feyenoord houdt stiekem al rekening met een vertrek en oriënteert zich daarom op opvolgers. Een van de belangrijkste kandidaten is Etienne Vaessen, die uit zijn contract loopt bij RKC Waalwijk. In navolging vanbevestigt ookdat naar de Bredase doelman geïnformeerd is door de Rotterdammers. Saillant genoeg is ook PSV in de markt, maar Wellenreuther staat er beter op in het Philips Stadion.