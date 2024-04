Arne Slot onthult welke doelman de bekerfinale gaat keepen bij Feyenoord

Justin Bijlow en Gernot Trauner keren zondagmiddag terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo onthult Arne Slot vrijdag tijdens een persconferentie van de Rotterdamse landskampioen. Het duo, dat maandenlang kampte met blessures, is echter nog niet fit genoeg om te starten. Daarnaast liet Slot weten dat Timon Wellenreuther de bekerfinale op 21 april tegen NEC Nijmegen gaat keepen.

Bijlow keepte zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord op 4 februari, toen hij zich tegen AZ (0-1 winst) na een half uur moest laten vervangen door Wellenreuther. Door zijn spierblessure miste de publiekslieveling de laatste twaalf wedstrijden van de Rotterdamse Stadionclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de dertien wedstrijden die Wellenreuther onder de lat stond wist de Duitse goalie zeven keer de nul te houden. Negen keer moest de betrouwbare reservedoelman vissen. Ook Wellenreuther is inmiddels razendpopulair bij Het Legioen.

Slot staat de komende weken dan ook voor een moeilijke keuze, al hoeft hij dat besluit voor het uitduel met Fortuna Sittard zondag (14:30 uur) nog niet te nemen. Bijlow is nog niet fit genoeg om te starten. Daarnaast is al besloten dat Wellenreuther de bekerfinale tegen NEC gaat keepen.

"Justin heeft helaas vaker met blessures te kampen gehad. Dan zorgen we altijd voor een hele goede opbouw. Volgende week in de beker gaat Bijlow niet keepen. Timon zal dan keepen en vanaf daar gaan we verder kijken. Het zal een strijd zijn tussen twee keepers die eerste keeper-waardig zijn", verklaarde Slot zijn keuze.

Trauner, die op 7 februari geblesseerd raakte tijdens de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ (2-0 winst), is net als Bijlow niet fit genoeg om te starten tegen Fortuna Sittard. De ervaren centrumverdediger maakt meer kans op speelminuten dan de doelman. “Voor Gernot is de kans groter dan voor Justin. Over het algemeen valt een speler eerder in dan een keeper.”

Net als Bijlow hoopt Trauner op deelname aan het EK, waardoor het duo net op tijd fit lijkt om de komende maanden nog ritme op te doen. Toevalligerwijs is zijn geboorteland, Oostenrijk, een van de opponenten in Groep D. Frankrijk en Polen completeren de poule van het Nederlands elftal.

Bekijk Fortuna Sittard - Feyenoord live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties