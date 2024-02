Weg naar bekerfinale ligt open voor Feyenoord na gunstige loting

Er is zaterdagavond in de studio van ESPN geloot voor de halve finale in de TOTO KNVB Beker. Feyenoord speelt thuis tegen FC Groningen en SC Cambuur moet zien af te rekenen met NEC. De halvefinaleduels worden afgewerkt op 27, 28 en 29 februari. De finale van het bekertoernooi in De Kuip is op zondag 21 april.

Loting halve finale TOTO KNVB Beker 2023/24

Feyenoord - FC Groningen

SC Cambuur - NEC

Wie wint de TOTO KNVB Beker? Feyenoord 53% NEC 19% FC Groningen 15% SC Cambuur 13% Totaal aantal stemmen: 78