Vormer doet heerlijke anekdote over Lang uit de doeken: 'Typisch Noa'tje'

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 12:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:54

Ruud Vormer houdt een positief gevoel over aan zijn tijd bij Club Brugge met Noa Lang. De aanwinst van PSV staat bekend als een flamboyante voetballer die voor problemen kan zorgen, maar Vormer loopt juist weg met zijn voormalig ploeggenoot. “Ik dacht: dat is een moeilijk ventje, hij komt van Ajax. Maar eenmaal op de club merkte ik meteen dat het een positieve jongen was met een goed hart", aldus Vormer.

Lang maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Brugge. "Toen hij een paar maanden bij de club was, kwam hij bij me thuis”, zegt Vormer tegenover de NOS. “Een beetje spelen met de kinderen, met de hond. Kwam hij plots aan met een schoenendoos van Dior, maatje 43. 'Hier, voor jou’. Ik keek hem vragend aan. 'Omdat je me hier zo hebt geholpen’. Had ik ineens nieuwe schoenen. Typisch Noa'tje.”

Als aanvoerder van Club Brugge nam Vormer Lang destijds onder zijn hoede. “Noa was meteen een mannetje, hoor. Maar wel op een positieve manier. Hij zegt gewoon wat hij denkt. Of het altijd goed is, weet ik niet. Maar je weet wel wat je aan hem hebt." In hun gezamenlijke periode bij Blauw-Zwart bouwen de Nederlanders een hechte band op. Het tweetal spreekt elkaar nog dagelijks en Vormer, die momenteel onder contract staat bij Zulte Waregem, waardeert de oprechtheid van Lang.

De transfer van Lang naar PSV werd met gejuich ontvangen door Vormer. “Als hij daar presteert, kan hij zo een stap omhoog maken naar een nog grotere club. Ik denk dat hij dat al eerder aankon, maar clubs lezen ook dingen over hem. Dat speelt toch een beetje mee. Hij weet dat zelf ook, maar hij zegt: ‘Ik ben wie ik ben, ik zeg wat ik wil’. Da's Noa. Mensen moeten gewoon eens met hem gaan zitten en normaal, rustig babbelen. Dan zie je een heel andere jongen”, stelt Vormer.