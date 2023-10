‘Virgil van Dijk was op zijn top de beste verdediger die ooit geleefd heeft’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 14:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:58

Virgil van Dijk was op de toppen van zijn kunnen de beste verdediger die ooit geleefd heeft, vindt Ben Foster. De oud-doelman stelt dat in zijn podcast Fozcast - The Ben Foster Podcast. "Twee jaar geleden was hij de beste verdediger die het spelletje ooit gespeeld heeft."

"Sommige mensen zullen het hebben over hoe lang iemand meegaat", begint Foster. "Maar in het pantheon van centrale verdedigers vind ik dat hij het spel naar een hoger niveau heeft getild." Een tafelgenoot is het niet met Foster en stelt dat Van Dijk 'misschien op plek zeven of acht komt' in het lijstje van beste centrale verdedigers aller tijden. Een ander spreekt van een plek in de top 10.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik denk dat hij drie jaar op rij de beste centrale verdediger van de wereld was", gaat Foster verder. Op 17 oktober 2020 liep de stopper van Liverpool een gescheurde kruisband op tegen Everton na een roekeloze actie van Jordan Pickford. "Hij heeft een zware blessure gehad en is nu nog zoekende om terug op zijn topniveau te komen."

"Op de toppen van zijn kunnen was Virgil van Dijk de beste verdediger die ooit geleefd heeft", gaat Foster verder. "Dat geloof ik echt. Twee jaar geleden was hij de beste verdediger die het spelletje ooit gespeeld heeft. Toen Liverpool de Champions League en Premier League won, was hij de nummer één. Mensen hebben een kort geheugen. Ik denk dat zijn snelheid wat is afgenomen na zijn knieblessure, maar gedurende twee à drie jaar..."

Van Dijk is sinds dit seizoen de eerste aanvoerder van Liverpool. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem ook de band om de arm geschoven. Vrijdag kende Van Dijk een mindere dag met Oranje, dat met 1-2 verloor van Frankrijk. Maandag wacht een semi-cruciaal duel met Griekenland, dat drie punten meer en een wedstrijd meer heeft gespeeld in de EK-kwalificatie.

Foster beëindigde eerder dit jaar zijn carrière. De oud-doelman vertegenwoordigde in zijn loopbaan meerdere clubs, waaronder Bristol City, Stoke City, Manchester United, West Bromwich Albion en Watford. De inmiddels veertigjarige Foster beëindigde zijn carriere bij Wrexham AFC. Eind vorig seizoen redde hij in blessuretijd een strafschop tegen Notts County, wat er uiteindelijk voor zorgde dat Wrexham promoveerde naar de League Two, het vierde niveau van Engeland.

In die competitie deed hij nog vier wedstrijden mee, voordat hij in augustus besloot zijn handschoenen op te hangen. "De waarheid is dat mijn prestaties dit seizoen niet van het niveau waren dat ik van mezelf eis", verklaarde Foster. "Ik voel dat het nu het juiste moment is om met pensioen te gaan." Foster kwam ook acht keer uit voor het Engelse nationale team.