Vermoedelijke opstelling: zwaar gehavend AZ staat voor monsterklus in Londen

Donderdag, 11 mei 2023 om 07:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:24

AZ staat donderdagavond voor de loodzware opgave om een goede uitgangspositie mee te nemen naar Alkmaar in de halve finale van de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen neemt het in Londen op tegen West Ham United, de nummer vijftien van de Premier League. Tegenvaller is het ontbreken van Jesper Karlsson, Milos Kerkez en Dani de Wit. Jens Odgaard is wel van de partij. Het duel tussen West Ham en AZ begint om 21.00 uur en is onder meer te zien bij ESPN.

Bij AZ was lange tijd hoop dat Karlsson het heenduel in de halve finale van de Conference League kon halen. De laatste tests hebben echter uitgewezen dat de Zweeds niet fit genoeg is. "Jesper heeft de grens opgezocht en dat is ook topsport. Soms wordt daar zelfs overheen gegaan. Nu is hij druk doende om het weer te repareren", verklaarde Jansen zijn afwezigheid. Tegenover de afwezigheid van Karlsson staat de inzetbaarheid van Odgaard.

De Deen viel afgelopen weekend tegen Ajax uit met een teenblessure, maar kan met een aangepaste schoen in actie komen tegen West Ham. "Hij is naar de orthopeed geweest. Die schoen was tegen Ajax nog niet af, dat heeft hij gevoeld. Nu kan hij gewoon spelen", aldus Jansen. Naast Karlsson en De Wit moet Jansen ook Kerkez missen. De Hongaar, bezig aan een uitstekend seizoen, is geschorst en zal op de linksbackpositie worden vervangen door Mees de Wit.

De Wit ziet naast zich in de defensie zeer waarschijnlijk (van rechts naar links) Yukinari Sugawara, Pantelis Hatzidiakos en Sam Beukema. Mathew Ryan is als vanzelfsprekend de doelman. Het middenveld van AZ is ongewijzigd, wat betekent dat Jordy Clasie voor de controle zorgt en Tijjani Reinders en Sven Mijnans een iets vrijere rol hebben. In de punt van de aanval gaat Vangelis Pavlidis op voor zijn zesde Conference League-doelpunt van het seizoen. De Griek wordt geflankeerd door Odgaard en Mayckel Lahdo.

Jansen verwacht een fysieke strijd in het Olympisch Stadion. "Er zitten een paar knoerten tussen", wijst hij naar West Ham. "We kunnen niet de hele wedstrijd uit de duels blijven, dus we moeten er voor zorgen dat we elk duel ingaan alsof het ons laatste is. Maar we moeten ook vooral doen waar we goed in zijn. Ze hebben veel power en dat in bijna elke linie. Ik heb al vernomen dat ze hebben gezien dat wij met offensieve backs spelen en dat ze daar mogelijkerwijs van willen profiteren. We moeten dus niet naïef gaan voetballen."

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, M. De Wit; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Lahdo.