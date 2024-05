AD ziet hoogst opmerkelijke rol voor Berghuis weggelegd in Farioli's Ajax

Als Francesco Farioli inderdaad de nieuwe trainer van Ajax wordt, dan denkt journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad dat Steven Berghuis wel eens de nieuwe 'nummer zes' kan worden. Dat is althans diens conclusie na het afreizen naar Lille, voor Farioli's vermoedelijk laatste wedstrijd als trainer van OGC Nice.

OGC Nice speelde zondagavond de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in Lille. Door een gelijkmaker van Jordan Lotomba in minuut 90+3 besloten les Aiglons de competitie als nummer vijf.

Een vurig ventje, deze Farioli. Zie ‘m staan daar, coachend bij 2-2 stand in blessuretijd. Zijn dug-out is een eindje teruglopen…?? pic.twitter.com/DsUNGcA88b — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) May 19, 2024

En met die vijfde plek volbracht Farioli de van hem verlangde doelstelling: eindigen in de topzes. "Alle lof voor mijn spelers", wordt de Italiaan na afloop dan ook geciteerd door het dagblad. "Ze hebben het goed gedaan dit seizoen en kunnen tevreden op vakantie."

Wijffels ziet in Farioli 'een vurig ventje', een gepassioneerde trainer, die het afgemeten dugout-vak aanneemt voor iets puur theoretisch. "Zo meeleven, passie tonen, het is wie ik ben. Ik probeer mijn spelers te helpen. Ik ben één met ze", vertelt Farioli tegenover het deels Nederlandse journaille.

Vragen over zijn toekomst, en of die in Amsterdam ligt, ontwijkt hij uit respect voor zijn huidige werkgever. Wel wil hij iets los over het Nederlandse voetbal. "Natuurlijk: Johan Cruijff, dat is duidelijk. Ik heb het al vaker gezegd: Cruijff is één van de voetbalmentoren die ik in mijn leven heb gehad", citeert het tevens aanwezige Voetbal International uit de mond van de trainer.

Wijffels maakt dan een inschatting voor welke Ajax-spelers Farioli volgend seizoen warmdraait. Daarbij heeft de journalist een opvallende rol in gedachten voor Steven Berghuis. In hem ziet Wijffels namelijk een geschikte controleur in het spel van de voormalig keeperscoach.

Hij motiveert die gedachtegang. "Als eerste aanspeelpunt op het middenveld in de opbouw. Het middenveld van dit seizoen bij Ajax mist doorgaans creativiteit. En directe passing naar voren. De ‘6’ is in het topvoetbal steeds meer de nieuwe ‘10’.

Hoewel Farioli's spelopvatting defensief kan ogen, benadrukt de oefenmeester dat zijn visie vooral uit aanvallend oogpunt is opgebouwd. VI ziet dat bij vlagen ook terug. Als gevaarlijk opbouwen bijna leidt tot een tegentreffer voor Nice, ontsteekt Farioli niet in woede, maar steekt hij zijn duim omhoog.

"Dat is het resultaat van vele maanden werken en iedereen pushen in dezelfde richting. En van spelers soms ook een beetje uit hun comfort zone te halen. Want wat wij willen vraagt veel van de spelers. Uit mentaal oogpunt, uit cognitief oogpunt, maar ook uit fysiek oogpunt. Het vergt veel werk en energie, van maandag tot zondag. Herhalen, herhalen, herhalen. Dat is voor mij de enige manier."

