Ruud van Nistelrooy aandachtig toeschouwer bij Eredivisie-wedstrijd

Ruud van Nistelrooij is zondagmiddag aanwezig bij het thuisduel van FC Twente tegen het reeds gedegradeerde FC Volendam. De clubloze trainer is een goede vriend van Arnold Bruggink, technisch directeur van de Tukkers. Dit zou de aanwezigheid van Van Nistelrooij in de Grolsch Veste kunnen verklaren.

Bij Twente verlengde Joseph Oosting zijn contract onlangs tot de zomer van 2027. Bij Volendam, dat volgend seizoen dus in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt, zit Regillio Simons normaal gesproken tot medio 2025 op de bank. Het lijkt er dus niet op dat Van Nistelrooij bij een van deze clubs in beeld is voor het trainerschap.

De commentator van ESPN merkte op dat Van Nistelrooij goed bevriend is met Bruggink, wat de reden van zijn aanwezigheid in Enschede zou kunnen zijn. Het tweetal speelde enige tijd samen bij PSV en het contact tussen de aanvallers is nooit verloren gegaan.

Gespot in de Grolsch Veste: Ruud van Nistelrooij ??#twevol — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2024

Nieuwe club?

Van Nistelrooij zit zonder club sinds hij bijna een jaar geleden tussentijds opstapte bij PSV. De geruchtenmolen draait echter op volle toeren. De voormalig spits werd in verband gebracht met sc Heerenveen en volgenszijn er gesprekken geweest met diverse Spaanse clubs.

Om welke clubs dat precies ging, weigert Van Nistelrooij te onthullen. "De club kan ik nog niet noemen. En Spanje kán, maar het hoeft niet, want ik oriënteer me heel breed. Deze zomer wil ik weer aan de slag", zo laat hij dit weekend weten aan het Algemeen Dagblad.

Van Nistelrooij stond vorig seizoen vijftig wedstrijden aan het roer bij PSV voordat hij ontslag nam. De oud-spits loodste de Eindhovenaren naar de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker.

PSV stelde na het vertrek van Van Nistelrooij Peter Bosz aan. Laatstgenoemde pakte afgelopen weekend de landstitel met de club, het eerste kampioenschap van de Eindhovense club sinds 2018.

