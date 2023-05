Van der Meijde ziet ‘nieuwe Bassey’ in Eredivisie-top: ‘Die moet heel snel weg’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 17:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:52

Andy van der Meijde adviseert PSV met klem om niet verder te gaan met Jarrad Branthwaite. De oud-rechtsbuiten zag de verdediger, die gehuurd wordt van Everton, geen goede indruk maken tegen sc Heerenveen (3-3). "Als je kijkt naar het team van PSV... als je mee wilt doen om de prijzen, dan heb je echt een andere verdediging nodig", aldus Van der Meijde in Veronica Offside.

Branthwaite speelde een kwalijke rol in twee tegendoelpunten die PSV zondagmiddag kreeg. Met name de rol van de Engelsman bij de 1-3 wordt uitgelicht door Van der Meijde. "Branthwaite gaat op een gegeven moment ineens als linksbuiten spelen. Hij kan zo Van Aanholt inspelen, maar hij verliest de bal (aan Thom Haye, red.) en je krijgt een corner tegen waaruit een doelpunt valt." Die treffer werd gemaakt door Antoine Colassin, zijn tweede van de middag.

Van der Meijde trekt een vergelijking met Ajax. "Branthwaite is de Calvin Bassey van PSV, die moet je heel snel wegdoen." Eind januari deed PSV al een poging om Branthwaite definitief over te nemen van Everton. "Daar snap ik niks van. Die jongen moet lekker in Engeland gaan voetballen, ballen wegkoppen, niet over de middenlijn komen en zich niet bemoeien met het spel. Dat gaat gewoon niet." Everton zou overigens rond de tien miljoen euro vragen.

Bij de 1-1 van Milan van Ewijk ging het nodige mis, zag Van der Meijde. "Van Ewijk komt van achteruit meelopen en niemand pakt hem op." De rechtsback van Heerenveen profiteerde van een gigantische inschattingsfout van André Ramalho, die de bal liet glippen. Van Ewijk kwam een-op-een met Walter Benítez en maakte het beheerst af.