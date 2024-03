Manchester City voegt zich bij United, Spurs en Real en heeft oog op ex-PSV'er

Manchester City houdt de verrichtingen van Jarrad Branthwaite zeer nauwlettend in de gaten, zo meldt de Daily Mail. De 21-jarige verdediger van Everton, die vorig seizoen werd verhuurd aan PSV, staat in de zomer mogelijk voor een toptransfer. Naast the Citizens hebben namelijk ook Manchester United, Tottenham Hotspur en Real Madrid interesse getoond in Branthwaite.

Manchester City heeft meerdere topverdedigers onder contract staan, maar dat weerhoudt de club van Pep Guardiola er niet van om zich mogelijk in de zomer verder te versterken. The Citizens vinden naar verluidt dat Branthwaite dezelfde kwaliteiten heeft als John Stones, die dit seizoen veelvuldig als defensieve middenvelder wordt gebruikt.

Mocht de blauwe club uit Manchester zich in de zomer inderdaad willen gaan versterken, dan ervaart deze concurrentie van Manchester United, Tottenham en Real Madrid. Met name de club van Erik ten Hag zit op het vinkentouw voor Branthwaite, zo klinkt het. Sky Sports meldde enkele weken geleden al dat de ex-PSV’er deze zomer topprioriteit is voor the Red Devils.

Manchester United zou zo’n 85 miljoen euro overhebben voor Branthwaite. Om zijn komst te financieren zouden Harry Maguire en Raphaël Varane moeten vertrekken op Old Trafford. Maguire stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van West Ham United, maar een deal kwam niet van de grond. Varane loopt deze zomer uit zijn contract bij the Mancunians.

Branthwaite is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Everton, dat wegens een puntenstraf momenteel op plek zestien staat in de Premier League. De linkspoot kwam deze campagne tot dusver tot 31 wedstrijden namens the Toffees en zijn goede optredens werden opgemerkt door Gareth Southgate. De bondscoach van Engeland nam Branthwaite op in zijn selectie voor de oefenduels met Brazilië en België.

Engelse media verwachten dat de ex-PSV’er dinsdagavond tegen België zijn debuut voor de nationale ploeg gaat maken. Branthwaite werd vorig seizoen verhuurd aan de Eindhovenaren en kwam in 36 duels in actie. PSV wilde hem afgelopen zomer dolgraag behouden, maar dat bleek financieel niet mogelijk.

Technisch directeur Earnest Stewart besloot daarom door te schakelen naar Armel Bella-Kotchap. Branthwaite ligt nog tot medio 2027 vast bij Everton en is volgens Transfermarkt inmiddels dertig miljoen euro waard.

