Man United schrikt van torenhoge vraagprijs voor voormalig PSV'er Branthwaite

Manchester United is geïnteresseerd in de diensten van Jarrad Branthwaite, maar vindt de vraagprijs van Everton te gortig. The Toffees verlangen volgens Florian Plettenberg een bedrag van 93 miljoen euro voor de verdediger.

Plettenberg bevestigt het nieuws dat de Engelse mandekker op het lijstje staat bij Manchester United. De club heeft echter meerdere kandidaten voor de vacature van verdediger op het oog.

Raphaël Varane is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden bij Manchester United. De Franse verdediger heeft een contract tot deze zomer en zal waarschijnlijk vertrekken.

Manchester United zoekt naar een vervanger. Manager Erik ten Hag speelde vanwege veelvuldig blessureleed dit seizoen al met héél veel verschillende verdedigers. Zo kwamen Harry Maguire, Luke Shaw, Victor Lindelöf, Lisandro Martínez, Varane, Jonny Evans en Willy Kambwala dit seizoen in actie.

De club is op zoek naar nieuw elan. Naast Varane gaan er meer spelers vertrekken. Zo wordt het contract van Evans niet verlengd en blijft het de vraag of Maguire nog een toekomst heeft bij de club.

Manchester United heeft naast de 21-jarige Branthwaite meerdere spelers geïdentificeerd om de verdediging te versterken. De club werd in de voorbijgaande maanden in verband gebracht met onder meer Max Kilman (Wolverhampton Wanderers), Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Tosin Adarabioyo (Fulham) en António Silva (Benfica).

Vooralsnog houdt Manchester United de situatie van Branthwaite in de gaten. Everton verlangt een torenhoog bedrag van 93 miljoen euro. Daar wil Manchester United niet aan voldoen. Mocht Everton degraderen, kan de situatie volledig veranderen. Everton staat momenteel twee punten boven de degradatiestreep.



