Van der Gijp pakt Oranje-speler die tot nu toe gespaard werd keihard aan

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 22:34 • Mart van Mourik

René van der Gijp is allerminst te spreken over het spel dat Joey Veerman afgelopen interlandperiode op de mat legde. Zowel tegen Frankrijk als tegen Griekenland stelde de middenvelder teleur in de ogen van de analyticus, die zich eveneens herinnert dat Veerman met PSV op bezoek bij Arsenal niet goed presteerde.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside verwijst Van der Gijp onder meer naar de 87ste speelminuut in het duel met Griekenland, toen Veerman op eigen helft een pass hard en hoog over de zijlijn schoot.

“Ik zou wel iets over Veerman willen zeggen. Vinden wij Veerman een goede voetballer? Ik zou als ik Veerman was... Hij heeft nu tegen Arsenal en hij heeft tegen Frankrijk gespeeld”, zo leidt de analist zijn verhaal in. “Ik hoop dat hij gezien heeft wat er nodig is om op dat niveau te komen. Op dat niveau zit hij bij lange na niet, hè.”

“Als ik hem was zou ik nu zorgen dat ik een betere conditie krijg, zou ik harder gaan werken, sneller worden, een betere balbehandeling krijgen én sterker worden.”

“Anders gaat Veerman straks naar Aston Villa en daar zit hij drie jaar op de bank. Aanleg heeft hij, maar hij moet in alles beter worden. Ik hoop in ieder geval dat hij het tegen Arsenal op het veld en tegen Frankrijk vanaf de bank heeft gezien.”

“Tegen die ploegen heeft hij in ieder geval gemerkt hoe het is om een grote voetballer te zijn”, besluit Van der Gijp. “Een voetballer als Griezmann. Veerman heeft in potentie wel meer dan Donny van de Beek. Het is ook een elegantere voetballer om naar te kijken. Maar als hij niet in alle aspecten verbetert, dan blijft hij gewoon speler van PSV.”

Johan Derksen sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Ik ben het helemaal met je eens. Tegen Arsenal was het goed als leerproces voor hem. Op basis van zijn uitstekende techniek en inzicht kan hij zich tegen RKC handhaven.”

“Uitstekende voetballer. Maar op topniveau mist hij agressie, snelheid én balbehandeling. Veerman kan niet naar een topcompetitie. Hij heeft nóg een nadeel. Hij is erg zelfingenomen. Hij vindt het onbegrijpelijk als hij als ‘sterspeler’ gewisseld wordt”, aldus Derksen.