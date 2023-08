V. Hooijdonk clasht met V/d Vaart en beschuldigt Steijn van ‘duistere dealtjes’

Zondag, 13 augustus 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 01:49

Pierre van Hooijdonk beschuldigt Maurice Steijn van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' met spelersmakelaars toen laatstgenoemde trainer van NAC Breda was. De analist vertelt dat zondagavond bij Studio Voetbal op NPO 1. Het onderwerp 'Steijn' komt op tafel nadat de gasten in de uitzending de overwinning van Ajax op Heracles Almelo (4-1) bespreken. Steijn, nu trainer van Ajax, botste in het verleden al meermaals verbaal met Van Hooijdonk. De oud-spits clasht zondagavond ook keihard met Rafael van der Vaart, die Steijn een 'geweldige vent' en een 'fantastische trainer' vindt.

Steijn was vanaf de zomer van 2020 precies een jaar werkzaam was als trainer bij NAC. In die periode had de coach lang niet altijd een basisplaats over voor Sydney van Hooijdonk, de zoon van oud-spits Pierre. Van Hooijdonk en Steijn hebben al langer een publieke vete en Van Hooijdonk heeft meermaals aangegeven Steijn geen goede trainer te vinden. "Rafael, wat vind jij van Maurice Steijn als nieuwe trainer van Ajax?", vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Van der Vaart. "Geweldig, echt", zegt de oud-middenvelder met een lach.

"Dat meen ik serieus. Ik vind het een geweldige vent. Ik heb met hem gesproken en hij brengt een beetje...", vertelt hij, voordat hij onderbroken wordt door Van Hooijdonk: "Als wat?" Van der Vaart blijft even stil en kijkt zijn collega-analist met een verbaasde blik aan. "Als wat?", herhaalt Van der Vaart de vraag van Van Hooijdonk. "Je zegt: 'Ik heb met hem gesproken.' Voor een rol?" Van der Vaart: "Nou, gewoon. Alleen gewoon gepraat. Een paar maanden geleden. Gewoon gepraat." Van Hooijdonk reageert: "Wat voor snoepjes heb je op vandaag?"

Van der Vaart richt zich vervolgens tot Van Ramshorst: "Verplaats je eens in mij. Ik heb met hem gesproken. 'Als wat?!'", herhaalt Van der Vaart de eerdere vraag van Van Hooijdonk. "De trainer van Ajax, ik heb met hem gesproken! Ik kom weleens bij Ajax, ook door mijn zoon." De zoon van Van der Vaart voegt zich naar verwachting spoedig in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. "Dan praat ik met hem over ideeën. Ik vind hem een fantastische vent. We weten allemaal dat Pierre hem helemaal niks vindt. Nou, dan mag Pierre uitleggen waarom hij hem niks vindt. Ik vind hem een fantastische trainer. Een vent die dicht bij de mensen staat. Dicht bij de supporters ook. Ik denk echt dat het een succes gaat worden dit jaar, ondanks dat de selectie niet is wat ik als Ajacied hoop."

"Kan jij nog een beetje objectief naar Maurice Steijn kijken?', vraagt Van Ramshorst aan Van Hooijdonk. "Zeker", antwoordt de oud-Feyenoorder, voordat hij onderbroken wordt door Van der Vaart: "Mag ik die vraag beantwoorden? Nee!" Van Hooijdonk: "Nu ga je net zo dom lullen..." Van der Vaart: "Ja, net zoals jij!" Van Hooijonk: "Als een simpele supporter. Want die denken ook allemaal zo. Het is hetzelfde als dat ik mensen continu moet uitleggen waarom het tussen Robin (van Persie, red.) en mij toch wel een beetje meevalt. En dat het niet zo sterk is als mensen allemaal denken."

De twee oud-teamgenoten konden het in het verleden niet altijd goed met elkaar vinden. Zo stelde Van Persie eens dat Van Hooijdonk 'lekker moet gaan golfen' na een kritische analyse over het spel van de toenmalig Oranje-aanvoerder. Die woorden volgden na afloop van de met 3-0 gewonnen troostfinale tussen Nederland en Brazilië op het WK 2014. "Het is de beeldvorming. Je doet precies hetzelfde", beschuldigt Van Hooijonk Van der Vaart, die terugslaat: "Als het woord 'Robin' valt komt het stoom uit je oren. Als 'Maurice' op tafel komt, komt het stoom uit je oren." "Helemaal niet", antwoordt Van Hooijdonk. "Maar als ze dingen beweren die niet waar zijn, dan mag ik daar toch op reageren?"

'Duistere dealtjes'

"Maar het is toch waar dat jij niet lekker met hem bent nu?", vraagt Van der Vaart. "Dat klopt", beaamt Van Hooijdonk. Van der Vaart: "Als ik zeg dat Sparta het goed doet schiet jij uit je slof." Van Hooijdonk: "Ik heb niet gezegd dat Sparta het niet goed heeft gedaan. Dan luister jij niet." Van Hooijdonk vertelde eerder dat Steijn bij Sparta 'vooral goed materiaal had'. Van Ramshorst: "Dat was het enige argument waarom je aangaf waarom jij hem geen goede trainer vond." Van Hooijdonk: "Ik vind hem geen goede trainer. Hij is sowieso geen goede trainer geweest bij NAC. Daar zijn zoveel hele foute dingen gebeurd." Van Ramshorst vraagt om twee voorbeelden. "Nee, dat doe ik niet", antwoordt Van Hooijdonk. "Ik wist: aan het begin van het seizoen gaan we het een keer over hem hebben. Dan geef je vanzelf voer zodat je het er in het rest van het seizoen elke keer op terug blijft komen."

Van Ramshorst spreekt zijn verbazing uit en stelt dat Van Hooijdonk daar 'misschien wel goede argumenten voor heeft', maar dat men daar niet over kan oordelen omdat Van Hooijdonks argumenten onbekend zijn. "Omdat dat al honderdduizend keer beschreven en gezegd is", stelt Van Hooijdonk. "Ik leg liever uit waarom ik vind dat het een verrassende keuze van Ajax is om voor de trainer Maurice Steijn te gaan. Dat vind ik iets anders." Van Hooijdonk laat vervolgens weten waarom hij Steijn geen goede trainer vindt. "Omdat hij in zijn tijd bij NAC een luie trainer was. Drie, vier dagen de spelers vrij geven. En dan ga ik me op glad ijs begeven...", gaat een zichtbaar twijfelende Van Hooijdonk verder. "Duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars."

Van Ramshorst: "Over spelers?" Van Hooijdonk: "Ja. Dat kon toen allemaal, want de directeur van NAC (Mattijs Manders, red.) was zijn vriend." Van Hooijdonk wil verder niet uitgebreid ingaan op de vermeende 'duistere dealtjes' van Steijn. "We zitten niet bij Opsporing Verzocht! Hij was betrokken bij duistere dealtjes." Op de suggestie dat Steijn zichzelf verrijkt zou hebben, wil Van Hooijdonk geen antwoord geven. "Ja, dus", haakt Van der Vaart in. "Nee, je luistert niet", slaat Van Hooijdonk terug. Van der Vaart: "Ik luister heel goed." Van Hooijdonk: "Je kan toch luisteren?! Hij was erbij betrokken." Van der Vaart: "Maar dan is hij er toch beter van geworden? Anders ben je er niet bij betrokken." Van Hooijdonk: "Zo vul jij het in, ik niet."