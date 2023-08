United kent absolute horrorstart en staat al na vier minuten met 0-2 achter

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 16:11 • Lars Capiau • Laatste update: 16:34

Manchester United is zaterdagmiddag wel heel ongelukkig aan de derde competitiewedstrijd van het seizoen begonnen. Al na vier minuten keek de ploeg van Erik ten Hag tegen een 0-2 achterstand aan thuis tegen Nottingham Forest. De doelpunten werden gemaakt door Taiwo Awoniyi en Willy Boly. The Red Devils deden overigens via Christian Eriksen al snel wat terug.

Het eerste doelpunt viel na nog geen negentig seconden spelen. Een corner van the Red Devils werd weggewerkt, waarna Morgan Gibbs-White de bal doorkopte. Awoniyi pikte de bal op de middellijn op, sprintte Marcus Rashford eruit en kon zo doorlopen richting André Onana. Met een simpele schijnbeweging stuurde de spits Onana de verkeerde hoek in, waarna hij hem simpel in de hoek prikte: 0-1.

?????????????????????? ???????? ???????????????????? ????????????!?? Na vier minuten staat de ploeg van Erik ten Hag al met 2-0 achter tegen Nottingham Forest! ?? https://t.co/21pAPwrGDy#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/wnC5VPqA8N — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 26, 2023

Tot overmaat van ramp voor de ploeg van Ten Hag viel de 0-2 nog geen drie minuten later ook nog. Een vrije trap aan de zijkant van de zestien werd door Gibbs-White voor het doel geslingerd en binnengeknikt door Boly. Al snel deden the Mancunians wat terug. Na een redding van Matt Turner op een schot van Bruno Fernandes ontving Rashford de bal. Hij versnelde langs Serge Aurier en trok de bal strak terug. Eriksen werkte de voorzet vervolgens tegen de touwen.