Uitgerekend Kenneth Taylor schiet zwijnend Ajax naar achtste finales

Ajax heeft donderdagavond op wonderlijke wijze de achtste finales van de Conference League gehaald. De Amsterdammers wonnen na verlenging tegen de verhouding in met 1-2 van FK Bodø/Glimt, nadat het heenduel vorige week in 2-2 was geëindigd. Namens Ajax waren Steven Berghuis en Kenneth Taylor trefzeker, terwijl Patrick Berg iets terugdeed. Beide ploegen eindigden het duel overigens met tien man, na rood voor Josip Sutalo en Albert Grønbæk.

Ajax trad aan zonder de geblesseerde Jordan Henderson, die net als Tristan Gooijer ook niet bij de selectie zat. Verder moest Taylor genoegen nemen met een plek op de bank. Er waren basisplaatsen voor onder meer Carlos Forbs, Berghuis en Branco van den Boomen.

Aan de kant van de thuisploeg waren er opnieuw basisplaatsen voor voormalig Eredivisionisten Fredrik Bjørkan en Håkon Evjen. Odin Bjørtuft, die in het heenduel rood kreeg, ontbrak logischerwijs bij de selectie.

Bodø/Glimt opende het duel dreigend. Het spel speelde zich vooral af op de helft van Ajax, en via Evjen en Ulrik Saltnes kregen de Noren ook wat kansen. In beide gevallen bracht doelman Diant Ramaj echter redding.

Na ruim een half uur spelen kwam Ajax vrijwel uit het niets op voorsprong. Bodø/Glimt leed na een ingooi balverlies op de eigen helft, waarna Brian Brobbey in het strafschopgebied Berghuis vond. Laatstgenoemde drukte vanaf een meter of tien overtuigend af: 0-1.

Ajax stond dus voor, maar Bodø/Glimt was de betere ploeg. Dat gold ook voor het restant van de eerste helft: Ramaj bracht redding op pogingen van Jens Petter Hauge en Evjen, en Bjørkan schoot over. De eerste helft eindigde met een flinke tegenvaller voor de Amsterdammers, toen Brian Brobbey het veld geblesseerd moest verlaten en werd afgelost door Chuba Akpom.

De tweede helft begon dramatisch voor Ajax. Sutalo kreeg na inmenging van de VAR rood, omdat hij de doorgebroken Evjen had aangetikt. Even later leken de bezoekers zelfs met negen man verder te moeten toen Borna Sosa een bal met de arm van de lijn had gehaald. Na opnieuw inmenging van de VAR besloot de scheidsrechter echter om juist Ajax een vrije trap te geven, vanwege een overtreding op Ramaj.

Ondertussen kroop Ajax meermaals door het oog van de naald. Sosa haalde een bal van de lijn, en pogingen van Patrick Berg en Hauge belandden op de lat. Meevaller voor Ajax halverwege de tweede helft was de tweede gele kaart voor Grønbæk, die vorige week beide goals van Bodø/Glimt maakte in Amsterdam.

Een rustigere fase brak aan, maar in de 83ste minuut werd het plots 1-1. Berg haalde uit vanaf een meter of twintig, en de bal viel in de korte hoek via de binnenkant van de paal binnen. In de blessuretijd werden beide ploegen nog één keer gevaarlijk: Devyne Rensch kon niet binnentikken na een corner, en een treffer van Saltnes werd afgekeurd wegens buitenspel.

Verlenging moest vervolgens uitwijzen wie aan het langste eind zou trekken. Via invaller Nino Zugelj kreeg Bodø/Glimt een grote kans: hij omspeelde Ramaj, maar schoot vervolgens wild naast en over. De thuisploeg bleef beter, maar ook Ajax kreeg een kans: Akpom ging op Kjetil Haug af, maar zag de doelman redding brengen.

Vlak het einde van de verlenging werd het plots 1-2. Taylor wilde voorzetten, maar de bal viel plots binnen in de verre kruising. Zo kon Ajax de achtste finale ruiken, en nadat een vrije trap van Bodø/Glimt nog op de lat belandde, was de zege binnen.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

