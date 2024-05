Samir Nasri onthult opvallende uitspraak Marco Reus: ‘Hij wil naar de MLS’

Marco Reus gaat na dit seizoen zijn club Borussia Dortmund na twaalf seizoenen verlaten. Dat maakte de club vorige week bekend. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd en dus is het clubicoon van BVB op zoek naar een nieuwe werkgever. Samir Nasri onthult dat hij met Reus heeft gesproken over zijn toekomst.

Waar Reus zijn carrière gaat vervolgen is vooralsnog onduidelijk. Sport Bild meldde onlangs dat een binnenlandse transfer tot de mogelijkheden behoort en dat een terugkeer bij Borussia Mönchengladbach voor de hand ligt. De international van Duitsland kwam tussen 2009 en 2012 al uit voor de club uit Gladbach.

Een transfer naar het buitenland is volgens het Duitse medium uitgesloten. Reus is net vader geworden van een tweede kindje en zou het totaal niet zien zitten om uit Duitsland te vertrekken. Een terugkeer bij Mönchengladbach lijkt daarom het meest realistische scenario, aldus Sport Bild.

Nasri, die tijdens zijn carrière als voetballer actief was bij onder andere Manchester City en Arsenal, gaf juist tegenover Canal+ aan dat Reus wel oren heeft naar een overstap naar de Major League Soccer (MLS), zo meldt Fabrizio Romano op X.

“Hij overweegt ook een overstap richting de MLS en heeft zelfs al met een club gesproken over een mogelijke transfer”, aldus Nasri.

In Dortmund groeide Reus uit tot een waar clubicoon, waarvoor hij in totaal 424 wedstrijden speelde. In zijn geboortestad won hij drie keer de DFB Pokal. Kampioen van Duitsland werd hij echter nooit.

Die hoop op een landstitel is ook dit seizoen vervlogen, daar Bayer Leverkusen voor het eerst in de clubhistorie de Bundesliga won. Wel kan Reus zijn tijd bij Dortmund afsluiten met een andere geweldige prijs. Zijn team won namelijk dinsdag van Paris Saint-Germain, waardoor het op 1 juni in de finale van de Champions League staat.

