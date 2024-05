Beschonken Tillman vroegtijdig gesneuveld tijdens PSV-huldiging: ‘Hij leeft nog’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Malik Tillman, die de huldiging van PSV iets te uitbundig vierde.

Maandagmiddag en -avond vierde de nieuwbakken landskampioen de titel uitgebreid. De huldiging begon in het eigen Philips Stadion, waarna een tocht op de zogeheten platte kar de selectie en staf van PSV naar het stadhuis van Eindhoven bracht.

Op het bordes van het stadhuis werd het feest verder gevierd, waarbij vrijwel alle spelers en een aantal mensen van de technische staf de microfoon pakten om een verhaal te vertellen of een lied in te starten. Tillman maakte van de vreugde op het bordes weinig meer mee.

De middenvelder zat enigszins laveloos achter op het 'podium', terwijl zijn teamgenoten feestvierden. Op beelden die te zien waren tijdens het feestje van de Eindhovenaren was daarnaast te zien dat de Amerikaan met begeleiding van stafleden een trap af wordt geholpen. Tillman was ogenschijnlijk in zeer beschonken staat.

Om 19.13 arriveren de spelers van PSV in het Eindhovense Stadhuis. pic.twitter.com/TZ6LmGj48h — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 6, 2024

Daags na de huldiging meldt Ismael Saibari zich met een update over zijn teamgenoot. In zijn Instagram-verhaal plaatst hij een foto van zichzelf met Tillman, met het bijschrift 'Hij leeft nog'.

Ook Johan Bakayoko gunt de buitenwereld een teken van leven van de Bayern München-huurling. De Belg deelt op hetzelfde sociale mediaplatform een video waarop Tillman te zien is en schrijft dat hij de Amerikaan 'gemist' heeft.

Saibari laat gekscherend weten dat Tillman nog leeft.

Ook Bakayoko heeft een levende Tillman aangetroffen.

