Totale chaos door laatste fluitsignaal: arbiter wordt hard naar grond geslagen

Het Süper Lig-duel tussen MKE Ankaragücü en Çaykur Rizespor (1-1) is uitgelopen op een massale rel. Direct na het laatste fluitsignaal werd arbiter Halil Umut Meler naar de grond geslagen door een woeste Faruk Koca, de president van Ankaragücü. Meler is een internationale topscheidsrechter en floot onder meer Lazio - Celtic (2-0) in de Champions League.

Ankaragücü kwam thuis op een 1-0 op voorsprong dankzij een treffer van Olimpiu Morutan in de veertiende speelminuut. Vijf minuten na rust kwam de thuisploeg met tien man te staan, daar Ali Sowe zijn tweede gele kaart kreeg.

Zeker toen ook Çaykur Rizespor met tien man kwam te staan na de rode kaart voor Emirhan Topçu leek de buit binnen voor Ankaragücü, maar niets bleek minder waar. Op slag van het eindsignaal tekende Adolfo Gaich nog de gelijkmaker aan: 1-1.

Het leidde tot grote woede bij president Koca, die na het laatste fluitsignaal van Meler onmiddellijk het veld betrad. Hij liep direct naar de dienstdoende arbiter toe en werkte hem met een vuistslag naar de grond. Er brak een grote veldslag uit.

Volgens de berichtgeving van GOAL bleef Meler nog enige tijd op de grond liggen. Toen de scheidsrechter weer op kon staan, werd hij onder strenge veiligheidsmaatregelen terug naar de kleedkamer gebracht.

WHAT THE HELL IS GOING ON IN TURKEY?????pic.twitter.com/Fov2gIGaOe — Total Football (@TotalFootbol) December 11, 2023

Het is vooralsnog onduidelijk hoe het met Meler gaat en er is ook nog geen nieuws over de mogelijke gevolgen voor Ankaragücü en zijn president.

Na vijftien speelronden bezet Ankaragacücü met achttien punten de elfde positie op de ranglijst. Rizespor staat er met vier punten meer en een achtste plek vlak voor de winterstop iets beter voor.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Fenerbahçe 15 13 1 1 29 40 2 Galatasaray 15 13 1 1 22 40 3 Kayserispor 15 8 5 2 7 29 4 Trabzonspor 15 8 2 5 8 26 5 Besiktas 15 8 2 5 3 26 6 Adana Demirspor 15 6 5 4 8 23 7 Antalyaspor 15 6 5 4 5 23 8 Rizespor 15 6 4 5 -5 22 9 Kasımpaşa 15 6 3 6 -4 21 10 Hatayspor 15 4 6 5 2 18 11 Ankaragücü 15 4 6 5 0 18 12 Sivasspor 15 4 6 5 -6 18 13 Fatih Karagümrük 15 4 5 6 4 17 14 Medipol Basaksehir 15 4 3 8 -5 15 15 Gaziantep FK 15 5 0 10 -10 15 16 Konyaspor 15 3 5 7 -6 14 17 Samsunspor 15 4 2 9 -8 14 18 Alanyaspor 15 3 5 7 -11 14 19 Pendikspor 15 3 4 8 -17 13 20 İstanbulspor 15 2 2 11 -16 8

