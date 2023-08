Teamgenoot erkent: ‘Iedereen moet wennen aan Noa Lang, hij kan vervelend zijn’

Woensdag, 2 augustus 2023

Jordan Teze is blij met de aanwezigheid van Noa Lang bij PSV. Hoewel de verdediger erkent dat ‘de kleedkamer’ soms nog moet wennen aan het karakter van Lang, geeft hij aan ook buiten het veld met hem om te gaan. “Ik denk dat iedereen eerst een beetje moet wennen aan hoe hij is, want hij kan af en toe vervelend zijn”, zegt Teze lachend in gesprek met PSV TV.

“Toen ik de geruchten hoorde heb ik Noa meteen geappt", zo blikt Teze terug op de periode voordat de transfer van Lang officieel werd. "Ik ken hem al sinds ik bij PSV speel. Ik speelde altijd tegen hem, want hij is van mijn leeftijd. Sindsdien hebben we altijd goed contact gehouden. Hij heeft me gevraagd hoe het hier was. Ik kon niet echt heel veel zeggen, want ik wist toen nog niet wie de nieuwe trainer zou worden."

Teze is blij dat Lang zich aan heeft gesloten bij PSV, al erkent hij dat het karakter voor sommigen wennen kan zijn “Het bevalt wel goed met hem in het team. Ik denk dat iedereen eerst een beetje moet wennen aan hoe hij is. Maar ik ken hem al zó lang, ik weet al hoe hij is en dat hij een beetje vervelend kan zijn. Maar dat vind ik niet erg, ik vind het leuk dat hij er is.”

“Ook buiten het voetbal om praten we met elkaar”, vervolgt Teze. “We hebben het ook over andere zaken, niet alleen over voetbal. Daarnaast doen we ook dingen samen naast het voetbal. Nu nog wat minder, omdat hij nog druk is met een huis zoeken en verhuizen. Maar dat gaat wel komen na verloop van tijd. We hebben tenslotte ook dezelfde interesses”, aldus de stopper.