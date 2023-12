‘Steven Bergwijn viel me aan en ik dacht alleen maar: wat is er mis met jou?’

Alexis Mac Allister heeft tegenover de Engelse tak van ESPN teruggeblikt op de wedstrijd tegen het Nederlands elftal op het WK in Qatar van vorig jaar. Argentinië rekende in de kwartfinale uiteindelijk via strafschoppen met Oranje af. Het werd een verhit duel, waarin de inmiddels gestopte scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz liefst negentien kaarten uitdeelde.

“Buiten het veld en voorafgaand aan een wedstrijd moet je de tegenstander altijd respecteren”, zegt Mac Allister. “Ik denk dat het Nederlands elftal dat niet heeft gedaan. Er was bij ons inderdaad een gezonde vorm van frustratie, vooral bij Lionel Messi. Ik denk dat het voor hem voelde alsof Oranje hem niet helemaal respecteerde.”

De 24-jarige Mac Allister, die afgelopen zomer een transfer van Brighton & Hove Albion naar Liverpool maakte, doelt op uitspraken van Louis van Gaal. De toenmalig bondscoach van Oranje liet zich voorafgaand aan de kwartfinale ontvallen dat Messi geen teamspeler zou zijn, de Argentijnse sterspeler tegen Oranje geen bal raakte tijdens de halve finale van het WK 2014 en het Nederlands elftal een klein voordeel zou hebben wanneer het in Qatar aan zou komen op strafschoppen.”

Onbedoeld triggerde Van Gaal daarmee Messi, die tijdens en na de kwartfinale op het WK in Qatar een opgefokte indruk maakte. Direct na het laatste fluitsignaal raakte de aanvoerder van la Albiceleste in de clinch met Van Gaal, terwijl ook Wout Weghorst - “Waar kijk je naar, idioot?” - het moest ontgelden.

Bergwijn

Mac Allister wordt ook gevraagd naar een flink opstootje, vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd. Na een overtreding op Nathan Aké aan de zijlijn schoot Leandro Paredes de bal hard van dichtbij richting de bank van Oranje. Meerdere spelers van het Nederlands elftal vlogen de bank af, waarna Steven Bergwijn Mac Allister een klap in het gezicht gaf.

“Ja, ik moest lachen”, geeft de Argentijnse middenvelder aan, wanneer hij wordt gevraagd naar het moment. “Er was een gigantische ruzie en een speler, Steven Bergwijn, viel me aan. Zijn hele blik veranderde, er was ineens een enorme boosheid van zijn gezicht af te lezen. Ik lachte en zei: ‘Wat is er mis met jou? Relax!’ Dat was tijdens het duwen en ik kon niet stoppen met lachen. Maar ik lachte hem niet uit of zo. Ik vond het gewoon grappig dat hij uit het niets zo enorm boos werd.”

Vlam in de pan. Paredes met een overtreding en die jaagt dan de bal de Nederlandse bank in #NEDARG #WK2022https://t.co/4OjQG5ftHx pic.twitter.com/FrPjc2xzDA — NOS Sport (@NOSsport) December 9, 2022

Oranje sleepte er dankzij twee late treffers van Weghorst nog een verlenging tegen Argentinië uit, maar verloor uiteindelijk na strafschoppen met 3-4. Het Argentinië van Messi en Mac Allister kroonde zich vervolgens tot wereldkampioen door in een bloedstollende finale na strafschoppen met Frankrijk af te rekenen

