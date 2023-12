Werelddoelpunt in Liverpool wordt bestempeld als ‘concurrent voor Garnacho’

Zondag, 3 december 2023 om 16:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:39

Simon Cziommer is diep onder de indruk van de goal die Alexis Mac Allister zondagmiddag produceerde. De Argentijn van Liverpool kreeg de bal in de wedstrijd tegen Fulham ruim twintig meter van het doel voor zijn voeten. Het afstandsschot dat volgde belandde bijzonder fraai in de verre kruising. Voor Cziommer reden genoeg om het doelpunt te vergelijken met dat van Alejandro Garnacho vorige week.

Garnacho zorgde vorige week voor een uiterst memorabel doelpunt. De Argentijnse vleugelspeler van Manchester United scoorde via een sublieme omhaal in de wedstrijd tegen Everton. Zijn goal werd vergeleken met die van Wayne Rooney tegen Manchester City in 2011 en die van Cristiano Ronaldo tegen Juventus (2018).

Liverpool speelt nu nog tegen Fulham en in de 38ste minuut had Mac Allister een kunststukje in huis. Luis Díaz liep zich in eerste instantie nog vast op de verdediging van the Cottagers, waarna de bal voor de voeten van de Argentijn belandde. Mac Allister keek op en vuurde vanaf een meter of 23 een raket af die uitdraaiend in de verre kruising belandde: 2-1.

"Je wilt horen dat ik zeg dat dit een concurrent is voor de goal van Garnacho", begint Cziommer in de studio van Viaplay. "Ik vind het een waanzinnig mooie goal." Presentator Koen Weijland vindt de vergelijking met de goal van Garnacho 'wel heel ver gaan'.

"Ik vind deze goal, met het risico van deze afstand... Als je de bal dan zó fantastisch raakt... Ik vind het echt een prachtige goal. Voor mij is dit een concurrent voor Garnacho", doelt Cziommer op de verkiezing voor Doelpunt van het Jaar aan het eind van het seizoen. "Ik houd van afstandsschoten. Garnacho zal het wel winnen, maar ik blijf erbij: ik houd van dit soort afstandsschoten."

"Ik vind de goal echt geweldig, want hij tikt net een beetje op en dan pakt hij hem vlak voordat hij weer op de grond komt. Fantastisch, en we weten dat hij het kan, dus hij laat het ook nog eens zien. En het was zijn eerste goal, hè? Alles bij elkaar: fantastisch." De goal van Mac Allister was zijn eerste in de Premier League voor Liverpool.

Overigens was het eerste doelpunt van Liverpool ook van grote schoonheid. Trent Alexander-Arnold kreeg een vrije trap te nemen en krulde die via de onderkant van de lat raak. Genoeg voor een voorsprong bij rust was het overigens niet. Harry Wilson tekende tussen de beauty's van Liverpool door voor de 2-1 en Kenny Tete tekende van dichtbij uit een hoekschop voor de 2-2.