Late treffers van Liverpool zorgen ervoor dat beauties grote waarde hebben

Zondag, 3 december 2023 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:25

Liverpool heeft op haast ongekende wijze afgerekend met Fulham: 4-3. De ploeg van manager Jürgen Klopp scoorde vier beauty's, waarbij de treffer van Alexis Mac Allister misschien wel het mooist was. Mede dankzij een treffer van Kenny Tete leek Liverpool puntenverlies te gaan lijden, maar dankzij late treffers van Wataru Endo en Trent-Alexander Arnold ging de thuisploeg met de volle buit aan de haal. Liverpool klimt dankzij de zege naar de tweede plaats. Het staat nu twee punten achter koploper Manchester City. Fulham is terug te vinden op plek veertien.

Klopp stelde twee Nederlanders op in de basis: Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Cody Gakpo zat op de bank. De aanval van the Reds bestond uit Luis Díaz, Mohamed Salah en spits Darwin Núñez. Gravenberch werd op het middenveld vergezeld door Mac Allister en Dominik Szoboszlai. Alisson ontbrak wegens een knieblessure, waardoor Caoimhín Kelleher onder de lat stond. De plek van de eveneens geblesseerde linksback Andy Robertson werd ingenomen door voormalig Willem II'er Konstantinos Tsimikas. Bij Fulham verschenen voormalig Ajacieden Tete en Calvin Bassey in de verdediging; Raúl Jiménez moest als enige spits voor de goals zorgen.

Liverpool was zoals verwacht de dominante ploeg in de beginfase van de wedstrijd. Het leek al snel te leiden tot de 1-0 van Salah, ware het niet dat de treffer van de Egyptenaar werd afgekeurd wegens buitenspel. Een overtreding van João Palhinha op de rand van de zestien zou de Portugees en Fulham duur komen te staan. Alexander-Arnold ging achter de bal staan en krulde de bal over de muur en via de onderkant van de lat in het doel achter de kansloze Bernd Leno: 1-0. De feestvreugde bij de thuisploeg was echter maar van korte duur. Liverpool leek niet helemaal bij de les toen Antonee Robinson vanaf links mocht voorgeven. De Amerikaan zag zijn pass tot assist gepromoveerd worden door Wilson, die van dichtbij binnentikte: 1-1.

Vlak voor rust had Mac Allister een kunststukje in huis. Een Luis Díaz liep zich in eerste instantie nog vast op de verdediging va n Fulham, waarna de bal voor de voeten van de Argentijn belandde. Mac Allister keek op en vuurde vanaf een meter of twintig een raket af die uitdraaiend in de verre kruising belandde: 2-1. Daar leek het bij te blijven, maar in de negen minuten aan blessuretijd sloeg Fulham toe.

Een hoekschop werd doorgekopt door Jiménez en Tete tikte via de benen van Kelleher binnen. Even leek er sprake te zijn van buitenspel, maar de voet van Núñez hief dat op: 2-2. Fulham bleef zelfs nog aandringen voor het rustsignaal en dacht wéér te scoren. Tim Ream tikte binnen en opnieuw werd de goal afgekeurd wegens buitenspel. Dit keer bleek het vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter wel terecht.

Ook na rust bood Fulham uitstekend partij, al kwamen de Londenaren tien minuten na de onderbreking goed weg. Salah gaf de bal perfect mee aan Núñez, die van dichtbij en onder druk van een verdediger keihard tegen de lat schoot. De Uruguayaan was ruim vijf minuten later opnieuw dreigend en weer kwam de pass van de voet van Salah. Dit keer schoot Núñez naast. In de fase daarna wist Liverpool niet veel te creëren, terwijl Fulham ook niet vaak voor het doel van Kelleher kwam. Klopp besloot onder meer om Gakpo te brengen, al had dat niet direct het gewenste effect. Aan de andere kant brak Fulham gevaarlijk uit. Robinson had ruimte aan de linkerkant, maar zijn schot bedreigde Kelleher niet genoeg.

Even later was de doelman van Liverpool alsnog geklopt. Willian gaf vanaf de linkerkant mee aan invaller Tom Cairney, die op zijn beurt een andere invaller vond: Bobby De Cordova-Reid. De Jamaicaan kopte bij de tweede paal raak: 2-3. De derde zege ooit voor Fulham op Anfield kwam plots zeer dichtbij. Liverpool drukte in de slotfase en kwam nog meermaals dichtbij via invaller Endo en Salah. Met name laatstgenoemde liet een enorme kans liggen door een rebound van dichtbij over te schieten. Vlak voor tijd was het toch raak voor Endo. De Japanner schoot op aangeven van Salah heerlijk raak in de kruising: 3-3. Alexander-Arnold liet Anfield daarna ontploffen door van afstand de verre hoek te vinden: 4-3.