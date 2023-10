Steijn grijpt noodgedwongen in en treedt met drie wijzigingen aan tegen AZ

Zondag, 8 oktober 2023 om 13:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:55

Ajax treedt met drie verrassende wijzigingen in de opstelling aan voor het duel met AZ. Josip Sutalo en Steven Berghuis zijn niet fit, waardoor respectievelijk Jakov Medic en Amourricho van Axel Dongen hun plaatsen innemen. Trainer Maurice Steijn kiest daarnaast weer voor Silvano Vos, die donderdag in de Europa League nog ontbrak wegens een schorsing. Dat gaat ten koste van Benjamin Tahirovic. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Jay Gorter verdedigt het doel van Ajax en ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Devyne Rensch, Medic, Gastón Ávila en Jorrel Hato. De Argentijn staat weer centraal geposteerd, waar Hato de linksbackpositie inneemt. Vos en Kenneth Taylor staan op het middenveld achter de meer vooruitgeschoven Van Axel Dongen. Spits Brian Brobbey wordt op de vleugels ondersteund door Carlos Forbs (rechts) en Steven Bergwijn (links).

Ajax speelde donderdag tegen AEK (1-1) een wedstrijd met twee gezichten. Aan de ene kant creëerde de ploeg van Steijn veel doelgevaar, aan de andere kant lag het achterin, met name in de tweede helft, in grote delen volledig open. Dat werd ondersteund door een pijnlijke statistiek: in de wedstrijden tegen AEK en eerder tegen Olympique Marseille (3-3) kreeg Ajax 48 doelpogingen tegen, het hoogste aantal van alle 32 deelnemers aan de Europa League.

Om de degradatiezone van de Eredivisie te verlaten, waar Ajax na de overwinning van Almere City tegen RKC Waalwijk (1-0) ingedrukt werd, is een zege op AZ noodzakelijk. Steijn heeft hoop en ziet een team ontstaan. “Je ziet spelers door elkaar heen lopen en minder groepjes, die je op het begin wel zag”, liet hij weten bij Ajax TV.

AZ is nog ongeslagen in de Eredivisie en wist donderdag wel zijn Europese krachtmeting te winnen. Ondanks een moeizame wedstrijd en een rode kaart voor Mayckel Lahdo bleek een treffer van Vangelis Pavlidis genoeg voor een 1-0 zege op Legia Warschau. De Griek ontpopt zich dit seizoen tot de absolute sterspeler van AZ en wist in alle zeven Eredivisie-duels het net te vinden.

Als Pavlidis scoort in de ArenA, evenaart hij het Eredivisie-record van Pétur Pétursson, die namens Feyenoord in het seizoen 1979/80 acht keer op rij het netje deed bollen. Nu staat Pavlidis met zeven wedstrijden op rij op gelijke hoogte met Ove Kindvall (Feyenoord, 1968/69).

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Ávila, Hato; Vos, Van Axel Dongen, Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Penetra, Bazoer, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, De Wit; Lahdo; Pavlidis; Van Brederode.