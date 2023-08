Steijn gaat op persconferentie Ajax in op geruchten omtrent Hakim Ziyech

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 13:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:10

Hakim Ziyech is momenteel geen optie voor Ajax, zo geeft Maurice Steijn aan. Volgens De Telegraaf is de creatieveling van Chelsea door een tussenpersoon bij de Amsterdammers aangeboden. Ziyech zou naar verluidt salaris willen inleveren om bij Ajax terug te keren.

Ben Jacobs schreef onlangs namens CBS Sports eveneens dat Ziyech bereid is om een deel van zijn salaris in te leveren voor een nieuw dienstverband bij Ajax. Mike Verweij vraagt Steijn tijdens de voorbereidende persconferentie op het Eredivisie-duel met Heracles Almelo of Ziyech recent bij Ajax is aangeboden. “Laat ik vooropstellen dat ik Hakim Ziyech echt een uitstekende speler vind", geeft de 49-jarige oefenmeester aan. “Hij zou een absolute meerwaarde zijn voor elke club. Hij is volgens mij ook een prima kerel. Ik hoor binnen Ajax ook louter positieve verhalen over hem.”

De komst van Ziyech is momenteel echter geen optie voor Steijn. “De situatie is op dit moment zo dat de posities waar hij voor in aanmerking komt op dit moment behoorlijk bezet zijn. Dan hebben we het over Bergwijn, Berghuis, Kudus die er nog steeds is. Conceição, Mika Godts die daar achter zit. Zouden die jongens nog een transfer maken, dan is het misschien wel een optie. Maar ik hoop dat we de genoemde spelers hier kunnen houden.”

Carlos Forbs

Ajax verraste begin augustus door Carlos Forbs voor minimaal veertien miljoen euro over te nemen van Manchester City. Volgens Steijn maakt de Portugese vleugelaanvaller momenteel een goede indruk. “Hij is fysiek gezien nog niet zo fit als dat we gehoopt hadden. Hij zou zaterdag tegen Heracles in kunnen vallen, maar is nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen. Ik zie hem veelal vanaf de rechterkant. Hij kan ook als linksbuiten uit de voeten, daar heeft hij in het verleden veel gespeeld. Daar is Bergwijn echter mijn man, al kan Bergwijn ook naar de nummer 10-positie verhuizen."