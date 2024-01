Spits raakt in paniek en vreest voor leven op knotsgekke vlucht naar Schiphol

Kevin van Veen heeft doodsangsten uitgestaan tijdens zijn vlucht van Glasgow naar Schiphol, zo vertelt hij in gesprek met Het Dagblad van het Noorden. Afgelopen dinsdag keerde de spits van FC Groningen na het familiebezoek in Schotland terug naar huis, toen hij plotseling midden in storm Henk belandde.

Van Veen geeft in gesprek met de krant aan te hebben gevreesd voor zijn leven toen hij op de vlucht zat naar Amsterdam. “Het was vreselijk. Ik heb de hele tijd met mijn hoofd tussen mijn armen gezeten, heb de telefoon met de foto van mijn pasgeboren dochtertje gekust.”

“Ik dacht echt: dit was het dan”, vervolgt Van Veen. “Tot twee keer toe waren we bijna geland, maar hij trok het vliegtuig op het allerlaatste moment steeds weer recht omhoog.”

De paniek sloeg toe toen de passagiers merkten dat de piloot in de problemen gebracht werd. De bemanning liet per abuis de boordradio openstaan, waardoor de reizigers konden meeluisteren met de gesprekken tussen de piloten.

“Er klonk paniek door in de stem van de piloot. Hij zei: ‘Nood, nood!’ Het maakte de angst nog veel groter”, vertelt de aanvalsleider. "Het vliegtuig schudde hevig, de turbulentie was geen moment weg. Op zeker moment brandde in de ene helft van het vliegtuig licht en zat de andere helft in het donker.”

“Ook begon iedereen in paniek op het serviceknopje te drukken, omdat de mensen wilden weten wat er aan de hand was. Sommigen waren aan het hyperventileren. Er vielen koffers uit de bagagevakken.”

Na enkele pogingen landde het vliegtuig eindelijk op Schiphol en niemand raakte gewond. Toch weet Van Veen niet of hij ooit nog gaat vliegen. “Het was verschrikkelijk. Het is maar de vraag of ik ooit weer in een vliegtuig durf te stappen.”

