Kevin van Veen onthult transferopties en kan flink cashen: ‘Clubs uit...’

Kevin van Veen kan zijn carrière voortzetten in Saudi-Arabië, zo heeft de spits van FC Groningen gezegd in een interview met RTV Noord. Ook zegt hij dat de ‘gehele Schotse competitie’ achter zijn diensten aan zit.

Van Veen werd afgelopen zomer met veel bombarie door Groningen overgenomen van het Schotse Motherwell FC. In Groningen wist hij zijn stempel nog niet echt te drukken. Na 14 Keuken Kampioen Duels staat de teller op 5 treffers.

De Trots van het Noorden kan Van Veen dus al na een half jaar van de hand doen. RTV Noord meldde eerder al dat Roda JC, NAC Breda en NEC bij Groningen hadden geïnformeerd naar zijn diensten.

Het artikel gaat verder onder de video

Ledley credits Page for Wales' first World Cup qualification in 64 years

Meer video's