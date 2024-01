‘Op een zijspoor belandde Kevin van Veen kan vluchten naar Eredivisie-club’

Kevin van Veen kan FC Groningen in de laatste dagen van de winterse transferwindow nog verlaten. De spits mag in principe weg van zijn werkgever, maar dan moet zich er wel een club in Groningen melden. Dat gaat wellicht snel gebeuren, daar Van Veen interesse geniet van Vitesse, aldus De Gelderlander.

In Arnhem is de technische leiding naarstig op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Het met degradatie bedreigde Vitesse beschikt momenteel over Thomas Buitink, Joel Voelkerling Persson en Said Hamulic als opties in de spits.

Laatstgenoemde gaat de Eredivisie-hekkensluiter echter spoedig verlaten. De Bosniër, die door Vitesse wordt gehuurd van Toulouse, wist in dertien Eredivisieduel niet één keer te scoren en lijkt de GelreDome nog deze winter achter zich te gaan laten. Het Russische Lokomotiv Moskou wordt naar alle waarschijnlijkheid zijn nieuwe werkgever.

Vitesse durft niet te rekenen op de andere twee opties voor de nummer 9-positie, Buitink en Voelkerling Persson. Eerstgenoemde is net teruggekeerd van een blessure, terwijl Voelkerling Persson allerminst weet te overtuigen dit seizoen.

Van Veen biedt wellicht uitkomst. De 32-jarige centrumspits werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Groningen gehaald, maar zijn tijd bij de Trots van het Noorden is vooralsnog geen onverdeeld succes.

De van Motherwell overgenomen aanvaller kwam in veertien wedstrijden nog wel tot vijf doelpunten, maar inmiddels is hij zijn basisplek kwijtgeraakt. Groningen treedt momenteel steevast aan met Thom van Bergen en Romano Postema als spitsenduo. Sinds Van Veen door trainer Dick Lukkien aan de kant wordt gehouden, loopt het bovendien een stuk beter bij Groningen.

Andere opties

Van Veen is niet de enige aanvaller waar Vitesse naar kijkt. De Arnhemmers hopen zich de komende dagen te versterken met Mexx Meerdink van AZ, maar is daarbij afhankelijk van ontwikkelingen rondom Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard. Ook Jürgen Locadia wordt overwogen, zo onthulde Voetbalzone eerder deze week.

