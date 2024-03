Verhuurperiode Kevin van Veen pakt vooralsnog beduidend matig uit

De uitleenbeurt van Kevin van Veen aan Kilmarnock heeft nog niet uitgepakt zoals de aanvaller waarschijnlijk had gehoopt. Van Veen werd afgelopen zomer door FC Groningen naar Nederland gehaald, maar bij de Trots van het Noorden verloor hij al snel zijn basisplek. Een terugkeer naar Schotland is vooralsnog ook weinig succesvol.

Van Veen is bij Kilmarnock niet de eerste keus in de punt van de aanval. Trainer Derk McInnes treedt steevast aan in een 4-4-2-formatie, maar de Groningen-huurling is zelden een van de twee spelers voorop.

Zaterdag nam Kilmarnock het in eigen huis op tegen St Mirren. Het betekende een duel tussen de nummers vier en vijf van de Schotse Premiership en Van Veen begon daarin, zoals gewoonlijk, op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op het moment dat de Nederlandse aanvaller mocht invallen, in minuut 82, stond de 5-2 eindstand al op het scorebord. Van Veens bijdrage bleef beperkt tot vier balcontacten.

In totaal kwam de 1,85 meter lange aanvalsleider tot dusver tot acht invalbeurten namens Kilmarnock, waarin hij goed was voor één assist. Scoren deed Van Veen nog niet tijdens de verhuurperiode.

Dat Van Veen niet tot veel minuten komt, en zelfs nog geen enkele keer in de basis begon, heeft mede te maken met het gegeven dat hij sukkelt met zijn fitheid. De spits kwam niet volledig fit over van Groningen, daar hij bij de Keuken Kampioen Divisie-ploeg al enige tijd niet meespeelde of -trainde. Van Veen mocht bij Groningen trainingen overslaan vanwege de zwangerschap van zijn vrouw, die in Schotland woont.

De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie nam Van Veen in de zomer van 2023 over van het eveneens Schotse Motherwell. De verwachtingen in Nederland waren hoog, maar na speelronde tien verloor hij zijn basisplek en deze zou Van Veen ook niet meer terugwinnen. Uiteindelijk kwam hij tot vijf doelpunten in vijftien wedstrijden namens Groningen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties