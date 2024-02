Real Madrid is niet overtuigd geraakt en gaat gehuurde speler terugsturen

Kepa Arrizabalaga keert na dit seizoen terug bij Chelsea, zo schrijft het doorgaans goed ingevoerde Relevo. De Spaanse doelman wordt momenteel door Real Madrid gehuurd van de Londenaren, maar de club is niet overtuigd geraakt.

Real Madrid besloot om Kepa in augustus tijdelijk bij de selectie te halen. Eerste doelman Thibaut Courtois scheurde zijn kruisband op een training, waardoor de Koninklijke snel moest schakelen.

Real Madrid had geen optie tot koop bedongen, en gaat ook niet proberen om Kepa definitief in te lijven. De 29-jarige sluitpost begon voortvarend aan zijn avontuur in Madrid, maar in november sloeg het noodlot toe.

Kepa liep een liesblessure op en toen hij fit werd verklaard, was hij zijn plaats onder de lat kwijtgeraakt aan Andriy Lunin. De staf van Real vindt Kepa eveneens ‚Äėte blessuregevoelig‚Äô.

Hij keert dus komende zomer terug bij Chelsea, de club die hem in 2018 voor 80 miljoen euro overnam van Athletic Club de Bilbao. The Blues zitten echter niet te wachten op de duurste doelman aller tijden en willen hem komende zomer verkopen.

Chelsea heeft met Robert S√°nchez en Djordje Petrovic het keepersgilde op orde en zal Kepa wel moeten verkopen om nog een transfersom aan hem over te houden. Hij heeft namelijk een contract tot medio 2025 bij Chelsea.

Het lijkt er door zijn mislukte avontuur bij Real Madrid ook niet op dat hij meegaat naar het EK van 2024 in Duitsland. David Raya, Unai Sim√≥n en √Ālex Remiro genieten de voorkeur van bondscoach Luis de la Fuente.

