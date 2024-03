Spaanse OM eist bijna vijf jaar gevangenisstraf tegen Carlo Ancelotti

Als het aan het Spaanse Openbaar Ministerie ligt gaat Carlo Ancelotti vijf jaar achter slot en grendel, zo schrijven Spaanse media. De Italiaanse succescoach zou tussen 2014 en 2015 voor ruim een miljoen euro aan belasting hebben ontdoken.

In totaal wil het provinciaal parket van Madrid Ancelotti vier jaar en negen maanden achter de tralies hebben. De 64-jarige coach zou de Spaanse schatkist in 2014 (386.361 euro) en 2015 (675.718 euro) voor meer dan een miljoen euro hebben opgelicht.

Bovenstaande gebeurde tijdens Ancelotti's eerste periode als trainer van Real Madrid. De Italiaan trad in 2013 voor het eerst in dienst bij de Koninklijke. Via Bayern München, Napoli en Everton keerde hij in 2021 terug in Estadio Santiago Bernabéu.

Ancelotti zou in 2014 zijn inkomsten uit portretrechten niet hebben aangegeven bij de Belastingdienst, zo maakte de Spaanse rechtbank vorig jaar zomer al bekend. De coach had zijn inkomsten als coach van Real wel aangegeven, maar niet die uit portretrechten en andere inkomstenbronnen.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Ancelotti van het 'simuleren' van de overdracht van de portretrechten aan entiteiten die buiten Spanje gevestigd zijn.

"Het verhullen van de werkelijke begunstigde van de inkomsten uit zijn beeldrechten, zodat noch hijzelf, noch een van de genoemde bedrijven belasting zou hoeven betalen over de grote bedragen die in Spanje of in het buitenland zijn ontvangen, wordt hem zwaar aangerekend", klinkt het.

Het OM spreekt van een 'complex' en 'verwarrend' netwerk van trusts en bedrijven die zijn ingeschakeld om de verzameling van beeldrechten te monitoren.

Xabi Alonso

De zaak van Ancelotti doet sterk denken aan die van Xabi Alonso. Volgens justitie had de oud-middenvelder van Real Madrid tussen 2010 en 2012 belasting ontdoken door zijn portretrechten te stallen bij een bedrijf op het Portugese eiland Madeira.

Het Openbaar Ministerie eiste aanvankelijk vijf jaar gevangenisstraf, later werd dat tweeënhalf jaar. In 2019 werd Alonso vrijgesproken van belastingfraude. Ook Ancelotti zal de gelegenheid krijgen om zich te verdedigen tegen de aanklacht.

