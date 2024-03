Sneijder krijgt lachers op de hand met grap over Promes en spreekt steun uit

Wesley Sneijder weigert Quincy Promes publiekelijk af te branden. De aanvaller van Spartak Moskou is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar wegens cocaïnesmokkel. Vorig jaar kreeg hij ook al anderhalf jaar cel voor een steekpartij op een feest in Abcoude, waarbij een neef het slachtoffer was.

Sneijder reisde onlangs voor een project af naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar Spartak Moskou ook een trainingskamp had belegd. Promes werd volgens de Russische media aangehouden op grond van verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeluk, waarbij hij de locatie na het ongeval ontvluchtte.

Hiermee leek een uitlevering aan Nederland, waar hij een lange celstraf moet uitzitten, mogelijk. Het Russische SportExpress meldt nu echter dat Promes is vrijgelaten en naar Rusland af mag reizen.

Sneijder wordt maandagavond bij Veronica Offside door Wilfred Genee gevraagd of hij een leuke tijd in Dubai heeft gehad. “Zeker, er is nog iemand tegen me aangereden en die reed daarna weg”, grapt de oud-prof, doelend op Promes.

"Ik heb hem jammer genoeg niet gezien”, vervolgt Sneijder op serieuze toon. “Ik wist ook niet dat hij met Spartak Moskou in Dubai was.”

De uitspraak zorgt voor enige verbazing bij Genee: “Het feit dat hij veroordeeld is voor twee dingen maakt jou niet zoveel uit?”, vraagt de presentator.

“Het beeld dat ik van hem heb, verandert daar niet door", antwoordt Sneijder. "Ik vind het triest. We weten niet hoe het allemaal tot stand is gekomen. Hoezo moet ik hem nu ineens niet meer aardig vinden? Ik vind hem een aardige gozer. Het is typisch Nederlands. Gisteren (zondag, red.) was ik ergens waar Glennis Grace moest optreden. Een fantastische zangeres. Zij heeft één foutje gemaakt en gelijk branden we haar met zijn allen af.”

Grace kreeg in 2022 een taakstraf vanwege openlijke geweldpleging in de Jumbo. “Er zit een groot verschil in wat Glennis en wat Quincy heeft gedaan. Althans, wat beweerd wordt", aldus Sneijder. "Maar nogmaals: als ik had geweten dat Promes in Dubai zat, was ik bij hem langsgegaan.”



