Slot grijpt in en slachtoffert Beelen na weifelend optreden bij 1-0 Sparta

Zondag, 20 augustus 2023 om 15:42 • Rian Rosendaal

Arne Slot greep halverwege de derby met Sparta Rotterdam hard in bij Feyenoord. De trainer liet Thomas Beelen achter in de kleedkamer en bracht de weer fitte Gernot Trauner binnen de lijnen. Een en ander heeft wellicht te maken met het weifelende optreden van Beelen bij de 1-0 van Sparta in de veertigste minuut. De centrumverdediger zag er niet goed uit de treffer van Charles-Andreas Brym.

Sparta zocht in de slotfase van de eerste helft de aanval op vanaf de rechterkant. Calvin Stengs waarschuwde zijn ploeggenoten al dat voormalig Feyenoorder Jonathan De Guzman naar binnen zou trekken, maar echt ingegrepen werd er niet. De indraaiende voorzet van de middenvelder van Sparta kwam terecht bij Brym, die heel makkelijk wegdraaide van Beelen en vervolgens van dichtbij ook doelman Timon Wellenreuther. Een 1-0 achterstand derhalve voor Feyenoord bij rust. Tien minuten na rust kwam Sparta via Brym zelfs op 2-0.

Sparta gaat dankzij Charles-Andreas Brym met een 1-0 voorsprong tegen Feyenoord de rust in! ??????#spafey — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2023

Analist Kees Kwakman oordeelde in de rust bij ESPN dat Beelen veel meer had moeten doen om Brym af te stoppen. Hij vond tevens dat Feyenoord in een veel te laag tempo speelde en dat Sparta om deze manier nooit uit elkaar kan worden gespeeld. Ondertussen greep Slot dus in door Beelen te wisselen voor Trauner. De pas zeventienjarige Leo Sauer werd ook ingebracht en maakt hierdoor zijn debuut in de Eredivisie namens Feyenoord. De Slowaak nam de plaats in van Alireza Jahanbakhsh.