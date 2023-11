‘Real Madrid trekt conclusies en maakt besluit over transfer van Mbappé’

Woensdag, 8 november 2023 om 19:13 • Jan Hoeksema

Real Madrid gaat niet nog een keer proberen om Kylian Mbappé naar de club te halen, zo meldt het Spaanse Cadena SER woensdag. Langere tijd was het contracteren van de Fransman een van de topprioriteiten van directeur Florentino Pérez, maar Mbappé zal dus niet bij Real tekenen. Een van de redenen daarvoor zou het gigantische salaris van de aanvaller zijn.

Volgens het medium wil Mbappé namelijk niet voor minder dan twintig miljoen euro per jaar tekenen in de Spaanse hoofdstad. Bovendien bestaat de kans dat de 24-jarige wereldster zijn contract verlengt bij Paris Saint-Germain, waardoor Real ook een transfersom zou moeten betalen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een andere reden is dat het aantrekken van Mbappé zou 'botsen' met het transferbeleid van De Koninklijke. Normaliter is de strategie van de club om spelers aan te trekken op jonge leeftijd, voordat deze hun volle potentie hebben bereikt. Mbappé, daarentegen, zou 'al' bijna 26 jaar oud zijn als hij komende zomer tekent bij Real.

Het nieuws van Cadena SER volgt kort op berichtgeving over toenemende interesse van de Spaanse topclub in Mbappé. De superster van PSG werd in de afgelopen tijd weer hevig gelinkt aan Real, waardoor die club het nodig achtte om naar buiten te treden met een statement.

Zaterdagmiddag ontkende de club in een zogeheten Comunicado Oficial dat er in de afgelopen periode is onderhandeld met het management van Mbappé over een transfer in de zomer van 2024.

"Gezien de informatie die onlangs is gepubliceerd door verschillende media, waarin wordt gespeculeerd over vermeende onderhandelingen tussen speler Kylian Mbappé en onze club, wil Real Madrid stellen dat deze informatie volkomen onjuist is en dat dergelijke onderhandelingen niet hebben plaatsgevonden met een speler die onderdeel uitmaakt van PSG", zo valt te lezen in het statement.

Mbappé heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real zijn droomclub is en de liefde leek lange tijd wederzijds te zijn. Het is nu echter duidelijk geworden dat er vanuit Spanje niet wordt gesproken met de Franse aanvaller