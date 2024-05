Kieft: ‘Een nare kutclub! Zo iemand moet je eren na alles wat hij heeft gedaan’

Wim Kieft moet niets hebben van Paris Saint-Germain, zo wordt meer dan duidelijk in de podcast KieftJansenEgmondGijp van deze week. De analist vindt het met name schandalig hoe de Franse kampioen is omgesprongen met Kylian Mbappé, die binnenkort vertrekt uit Parijs en waarschijnlijk verder gaat bij Real Madrid.

"Het is ook een kutclub uiteindelijk, dat Paris Saint-Germain", aldus de verbaasde Kieft. "Zo iemand moet toch geëerd worden, man. De geweldige dingen die hij gedaan heeft, die Mbappé."

De aanvaller veroverde met PSG zesmaal de Franse landstitel en drie keer de nationale beker. De grote droom, het winnen van de Champions League, werd nooit werkelijkheid. Mbappé kwam tot 256 goals in 307 wedstrijden in het shirt van PSG.

René van der Gijp schiet in de lach om de uithaal van Kieft richting PSG en geeft dan toe. "Ik ben niet thuis in de Franse mentaliteit en van de mensen daar. Misschien is het in Zuid-Frankrijk juist weer anders."

"Dat is toch een nare club, dat Paris Saint-Germain", foetert Kieft verder. "Dat alles maar wegkoopt en geen enkele identiteit heeft. Ze hebben weer niet de Champions League-finale gehaald. Dus geld is niet allesbepalend." PSG was in de halve finale over twee duels niet opgewassen tegen Borussia Dortmund, dat in de finale moet zien af te rekenen met Real Madrid.

Mbappé

Mbappé had zondag voor zijn laatste duel bij Paris Saint-Germain ruzie met Nasser Al-Khelaïfi, zo maaktemaandag bekend. Volgens de Parijse krant was Al-Khelaïfi boos omdat hij door de steraanvaller niet genoemd werd in diens afscheidsvideo. Er zou over en weer geschreeuwd zijn.

De president van PSG is ervan overtuigd dat Mbappé hem bewust niet heeft genoemd in de video waarin de Fransman afscheid neemt van zijn club. De discussie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Toulouse mondde uit in een schreeuwende ruzie.

De steraanvaller, die al meermaals gelinkt werd aan Real Madrid, bevestigde deze week zijn vertrek uit Parijs middels een videoboodschap op zijn social media-kanalen. Mbappé beschikt bij PSG over een doorlopend contract tot 2024, dat hij eenzijdig met een jaar kan verlengen. Dat gaat echter niet gebeuren, zo benadrukte de Fransman.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties