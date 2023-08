PSV poetst tweemaal achterstand weg op behoorlijk moeizame avond

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 22:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:09

PSV heeft dinsdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Rangers in de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League. De thuisclub profiteerde in de slotfase van de eerste helft van slordig balverlies van Ibrahim Sangaré, die in de problemen werd gebracht door doelman Walter Benítez. Abdallah Sima krulde de bal vervolgens prachtig in de rechterbovenhoek. Sangaré herstelde zijn fout na rust met een doelpunt. Nadat Rangers de voorsprong herstelde, wist Luuk de Jong PSV te redden met een kopbal uit een corner.

Benítez stond op Ibrox onder de lat bij de Eindhovenaren. Jordan Teze (rechts) en Dest (links) bekleedden de backposities, terwijl het hart van de verdediging bestond uit André Ramalho en Olivier Boscagli. Ismael Saibari vormde het middenveld met Sangaré en Joey Veerman. Spits Luuk de Jong werd geflankeerd door Johan Bakayoko en Lang. Yorbe Vertessen, de vervanger van Lang in de afgelopen twee wedstrijden, was naar de bank verwezen. Daar zaten ook Isaac Babadi en Jerdy Schouten. Bij Rangers startte Cyriel Dessers en zaten Danilo en Sam Lammers op de bank.

PSV had duidelijk moeite met het hoge tempo dat Rangers in de beginfase hanteerde. Peter Bosz was dan ook niet tevreden en de coach stond dan ook regelmatig flink te gebaren naar zijn spelers. Alleen Lang wist in de eerste twintig minuten tot een doelpoging te komen. De buitenspeler was op de achterlijn nog betrokken bij een opstootje met Jack Ryan, al werd dat snel in de kiem gesmoord. Kort voor rust keek PSV tegen een achterstand aan: Sangaré ging de mist in bij een pass van Benítez, waarna Dessers de bal bij Sima bracht. Laatstgenoemde krul de de bal zonder nadenken in de verre bovenhoek: 1-0. Een tegenvaller dus voor de bezoekers kort voor de rust.

Rangers kwam kort na rust bijna op 2-0, ware het niet dat Benítez James Tavernier van scoren afhield. Na een uur spelen trok PSV de stand gelijk op Ibrox. Sangaré promoveerde een lage voorzet van Johan Bakayoko tot doelpunt en schoot PSV daardoor weer naast de Schotten. Ismael Saibari stapte slim over die bal heen, waardoor de Ivoriaan kon scoren. Toch was het weer Rangers dat aan de leiding kwam, tot grote vreugde van de eigen fans. Rabbi Matondo was alert bij een steekbal van Dessers, stond net geen buitenspel, en rondde rustig af in de rechterbenedenhoek. De vreugde was van korte duur, want uit een hoekschop kopte De Jong raak in de linkerhoek: 2-2.

Nee toch.. Ibrahim Sangaré gaat vlak voor rust in de fout ?? Abdallah Sima straft het wel heel knap af en zet Rangers op voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #RANPSV pic.twitter.com/4Tbd0QlH6r — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2023

De gelijkmaker van De Jong leverde een spannende slotfase op in Glasgow. PSV ging zonder de gewisselden Lang en Dest vol voor de winst, al had Rangers de beste kansen in de slotminuten. De ingevallen Danilo en Lammers faalden in de zestien toen ze in kansrijke positie kwamen. Arbiter Clément Turpin trok zes minuten aan blessuretijd bij, maar daarin kwam geen winnaar meer uit de strijd. PSV keert met een redelijk goed resultaat terug naar Nederland, waar volgende week woensdag de return plaatsvindt.

DOELPUNT PSV! ?? Ibrahim Sangaré maakt zijn fout goed met een heerlijke knal, na een prachtig overstapje van Ismael Saibari! 1-1! #RANPSV #UCL pic.twitter.com/k65HSzovo1 — VTBL ? (@vtbl) August 22, 2023

Het gaat toch weer fout achterin bij PSV.. ?? Op het randje van buitenspel stuurt Cyriel Dessers invaller Rabbi Matondo weg met een geniale bal en het staat 2-1 ??#ZiggoSport #UCL #RANPSV pic.twitter.com/O9mzX13ll4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2023