KNVB grijpt keihard in en legt scheidsrechter levenslange schorsing op

Jan Smit mag nooit meer een wedstrijd fluiten namens de KNVB, zo heeft de voetbalbond bekendgemaakt. De amateurscheidsrechter vierde afgelopen weekend feest bij St. George uit Spierdijk, dat hij even daarvoor op dubieuze wijze aan het kampioenschap had geholpen.

St. George had afgelopen zondag aan een punt genoeg om het kampioenschap te vieren in de vierde klasse. Lange tijd leek het daar niet naar uit te zien, daar de ploeg tot diep in blessuretijd tegen een achterstand aankeek.

Scheidsrechter deelt 3 rode kaarten uit aan de tegenstander en schreeuwt daarna KAMPIOENEN en staat met de schaal te zwaaien op het kampioensfeest. Kan alleen in de klasse van @SV_Ilpendam @MikeVerweij ?? pic.twitter.com/tsWCamEHHG — Danny Korporaal (@dannykorporaal) May 12, 2024

Smit deelde vier rode kaarten uit aan tegenstander SV De Valken en telde liefst vijftien minuten blessuretijd bij, waarna St. George via de doelman alsnog langszij kwam in de slotfase. De titel was daarmee een feit.

Het meest dubieuze gebeurde echter na de behaalde titel, toen Smit zich in het feestgedrang mengde en het kampioenschap meevierde. De zestiger zong het lied 'De Engelbewaarder' van Marco Schuitemaker, tilde de schaal omhoog en bleef hangen op het sportpark.

Beelden van de taferelen gingen al snel als een lopend vuurtje over het internet. Tegenstander SV De Valken sprak schande van de situatie en diende een klacht in bij de KNVB. De voetbalbond heeft nu besloten om Smit te schorsen.

"Vanmorgen hebben wij meneer Smit gebeld en verteld dat hij geen wedstrijden meer mag fluiten", laat woordvoerder Daan Schippers van de KNVB weten. "Wij verwachten een neutrale houding van een scheidsrechter en dat beide ploegen met respect worden behandeld."

"Daar hoort deze houding natuurlijk niet bij", aldus Schippers. De KNVB riep Smit al eens eerder op het matje vanwege 'onbehoorlijk gedrag'. "Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen."

De hoofdpersoon zelf snapt weinig van de beslissing van de KNVB. "Ik heb alleen een lied gezongen en de schaal een keer omhoog gehouden. Dat is het enige. Ik vind het te triest voor woorden dat de KNVB mij daarom afvoert", zegt hij tegen NH.

"De KNVB heeft geen onderzoek gedaan en alleen één video bekeken. Ik ga ervan uit dat het fluiten nu is afgelopen, maar ik ga niet meer zoals twee jaar geleden op mijn knieën. Dan kunnen ze de bietenbrug op", besluit Smit.

